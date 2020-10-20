|
Убийца шведской журналистки сбежал из тюрьмы
Источник материала: Навiны
«Датский Илон Маск» Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки, сбежал из тюрьмы под Копенгагеном.
По сообщению
Полиция должна в ближайшее время провести пресс-конференцию по итогам инцидента.
Напомним, крупнейшая частная подводная лодка «Наутилус» по неизвестным причинам затонула вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах. Вскоре тело женщины без конечностей и головы, найденное возле Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Датский Илон Маск» Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки, сбежал из тюрьмы под Копенгагеном.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)