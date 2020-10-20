Убийца шведской журналистки сбежал из тюрьмы

«Датский Илон Маск» Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки, сбежал из тюрьмы под Копенгагеном.



Фото: Flickr/Joi Ito

По сообщению Copenhagen Post , Мадсену не удалось убежать слишком далеко — несколько полицейских схватили его неподалеку от тюрьмы. Бывший изобретатель снова под стражей.

Полиция должна в ближайшее время провести пресс-конференцию по итогам инцидента.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка «Наутилус» по неизвестным причинам затонула вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах. Вскоре тело женщины без конечностей и головы, найденное возле Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.