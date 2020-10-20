Из-за неоплаченного штрафа 83-летнему участнику протестных акций Яну Грибу ограничили права пользования имуществом

Из-за неоплаченного штрафа в тысячу рублей 83-летнему участнику протестных акций Яну Грибу граничили права пользования имуществом, сообщил правозащитный центр «Весна».





Как отмечают правозащитники, в отношении пожилого человека были назначены необоснованно жесткие меры. Ян Гриб — поэт, который активно участвует в протестном движении Беларуси. 19 июня его оштрафовали на 40 базовых величин (1080 рублей) по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за участие в пикете возле Комаровского рынка 7 июня. Он подал соответствующую жалобу на решение суда, которая была рассмотрена 11 сентября. Через 30 дней, 12 октября, истек срок на добровольную уплату штрафа. На следующий день, 13 октября, отдел принудительного исполнения Октябрьского района Минска хотя и пригласил пенсионера прийти на беседу 19 октября, сразу же принял достаточно жесткие меры для истребования штрафа: запретил осуществлять регистрационные действия в отношении автомобиля, земли и дома, а также взыскал 108 рублей со счета на карточке.

«Действительно, у исполнителей были законные основания так поступить, — комментирует юрист «Весны» Олег Пашкевич. — Но объективно с момента, когда человеку сообщили о начале исполнительного производства, до момента применения мер прошло недостаточно времени, чтобы он успел хотя бы что-то объяснить. Человек, получив такую информацию, должен быть способен ответить: возможно, с ним что-то случилось и он не может выплатить штраф, возможно, он хочет запросить рассрочку. Или вообще — он уже выслал жалобу почтой, и в таком случае судебный исполнитель обязан приостановить все действия по взысканию штрафа после поступления ходатайства с приложением документов, подтверждающих подачу жалобы (норма закона "Об исполнительном производстве", абзац 6 статьи 49). Поэтому совершенно непонятна мотивация силовых исполнителей: это единственный штраф, который Ян Гриб должен заплатить на этом этапе, поэтому такой поступок выглядит показательной карательной мерой. Государство должно использовать свои полномочия, руководствуясь принципами справедливости, и понимать, что пожилому человеку не так просто выплатить штраф, который составляет почти две его пенсии».