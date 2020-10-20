На Немиге женщина упала под колеса автобуса

Источник материала: Onliner

Сегодня днем у остановочного пункта «Немига» в Минске женщина упала под колеса автобуса, произошел наезд. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу, об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко сообщила, что пострадала женщина 1957 года рождения.

— По предварительной информации, сегодня около 16:00 у остановочного пункта «Немига» произошел наезд на женщину. Она потеряла равновесие и упала на проезжую часть дороги, где попала под задние колеса отъезжающего автобуса, — рассказала Татьяна Ященко.





По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.

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