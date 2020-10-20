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На Немиге женщина упала под колеса автобуса

20.10.2020 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем у остановочного пункта «Немига» в Минске женщина упала под колеса автобуса, произошел наезд. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу, об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко сообщила, что пострадала женщина 1957 года рождения.

— По предварительной информации, сегодня около 16:00 у остановочного пункта «Немига» произошел наезд на женщину. Она потеряла равновесие и упала на проезжую часть дороги, где попала под задние колеса отъезжающего автобуса, — рассказала Татьяна Ященко.

На Немиге женщина упала под колеса автобуса

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня днем у остановочного пункта «Немига» в Минске женщина упала под колеса автобуса, произошел наезд. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу, об этом...
 
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