Найден самый страшный ужастик в истории. Но есть нюансы

Источник материала: Onliner

Сервис broadbandchoices провел, как утверждается, научное исследование, в котором определил самый страшный фильм в истории. Им оказался «Синистер» 2012 года, сообщает Forbes. Правда, есть нюансы: в исследовании принимали участие лишь 50 человек, а выборка фильмов ограничилась 50 самыми популярными картинами на IMDB, Rotten Tomatoes и Reddit.

Каждому из испытуемых подключили датчик сердцебиения, который и стал мерилом страха — чем выше пульс, говорят новоявленные ученые, тем якобы страшнее фильм. Каждый посмотрел 100 часов ужастиков.

В нормальном состоянии пульс зрителей составлял в среднем 65 ударов в минуту. Во время просмотра «Синистер» средний показатель составлял 86 ударов в минуту, однако пиковый показатель в невероятные 131 удара в минуту случился во время просмотра «Астрала».

Также в топ-10 «самых страшных» вошли «Заклятие», «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Оно» (It Follows), «Заклятие 2», «Бабадук», «Спуск» и «Визит». Никаких «Челюстей» и Фредди Крюгеров в лучшие их времена.



