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Глава внешней разведки РФ заявил, что США готовят революцию в Молдове

20.10.2020 18:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: noi.md

Сергей Нарышкин заявил, что, по данным Москвы, Вашингтон настраивает оппозицию на митинги несогласных с итогами выборов, которые еще не состоялись.

Господин Нарышкин заявил, что Вашингтон «продолжает бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ». В качестве примера он привел «грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию» в Беларуси и Киыргызстане. Теперь Госдепартамент якобы предписал посольству в Кишиневе настраивать оппозицию на массовые протестные акции в случае переизбрания действующего главы Игоря Додона. Кроме того, американские дипломаты, по сведениям Москвы, убеждают молдавских силовиков не препятствовать протестам и переходить на «сторону народа», передает Коммерсантъ.

«Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сцена­рий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре с. г. будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства И. Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией»,— говорится в заявлении господина Нарышкина. «Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям" с понятными задачами»,— добавил директор СВР.

Выборы президента Молдавии пройдут 1 ноября. На пост главы государства баллотируются восемь кандидатов. Кроме господина Додона в них также участвует экс-премьер Майя Санду, которая проиграла во втором туре на выборах 2016 года.

 
 
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Сергей Нарышкин заявил, что, по данным Москвы, Вашингтон настраивает оппозицию на митинги несогласных с итогами выборов, которые еще не состоялись.
 
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