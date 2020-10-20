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Лукашенко пообещал навести порядок в Минске 25 октября
20.10.2020 18:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: politobzor.net
Этот день, напомним, Светлана Тихановская объявила днем Народного ультиматума.
"В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они (участники несанкционированных протестных акций. - Прим. Белта) по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят - не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас", - сказал Лукашенко.
"Нам легче не будет. Я на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить, - цитирует Лукашенко
Напомним, что 25 октября Светлана Тихановская
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Этот день, напомним, Светлана Тихановская объявила днем Народного ультиматума.
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