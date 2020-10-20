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Лукашенко пообещал навести порядок в Минске 25 октября

20.10.2020 18:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: politobzor.net

Этот день, напомним, Светлана Тихановская объявила днем Народного ультиматума.

"В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они (участники несанкционированных протестных акций. - Прим. Белта) по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят - не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас", - сказал Лукашенко.

"Нам легче не будет. Я на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить, - цитирует Лукашенко Белта. - Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее - как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все - в экономике в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди… Армяне умный народ, а в какую ситуацию попали... Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить".

Напомним, что 25 октября Светлана Тихановская назвала днем Народного ультиматума. В случае, если власть не выполнит выдвинутые требования (об уходе с поста Лукашенко, освобождении политзаключенных и прекращении насилия на улицах), Тихановская пообещала массовые мирные акции протеста и общенациональную забастовку.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот день, напомним, Светлана Тихановская объявила днем Народного ультиматума.
 
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