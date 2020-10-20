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Лукашенко до сих пор не готов доверить президентство женщине

20.10.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня, согласовывая назначение новых ректоров вузов, заявил, что по-прежнему не готов доверить управление страной женщине.

"…когда мне предложили двух женщин (новые ректоры вузов – ред.) - одна Наталья и вторая, честно говоря, я так подумал: Господи, как они там (в вузах – ред.) будут наводить этот порядок. А потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики".

«…И когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они так представили. Потому что я вас очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…"

Лукашенко указал на присутствующего на встрече главу администрации Игоря Сергеенко.

"Вот он пришел - генерал КГБ. Наверное, уже понял, куда попал. И, наверное, понимает, что такое работать президентом. Именно работать. Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо".

Готовый вертеться пенсионер сказал, что по любому зову новых ректоров готов прибыть в их университеты, чтобы обсудить те или иные вопросы, встретиться со студентами.

"Я готов приехать и вместе с вами разговаривать со студентами, доводить свою позицию. Нам оправдываться незачем, даже перед студентами. Что могли, то сделали. Пусть другие сделают лучше. Скоро будет предоставлена такая возможность", - сказал Лукашенко.

Он не уточнил, о какой возможности идет речь.

 
 
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Лукашенко сегодня, согласовывая назначение новых ректоров вузов, заявил, что по-прежнему не готов доверить управление страной женщине.
 
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