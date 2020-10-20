США отказали Беларуси в получении статуса страны с рыночной экономикой

Источник материала: АФН

Министерство торговли США решило сохранить статус Беларуси как страны с нерыночной экономикой (non-market economy, NME) в соответствии с антидемпинговым законом США.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минторга США, передает Интерфакс-Запад .

"Решение министерства торговли проистекает из просьбы правительства Беларуси пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате сегодняшнего решения министерство торговли продолжит рассматривать Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах", - говорится в сообщении американского ведомства.

Как сообщалось, правительство Беларуси обратилось к властям США с просьбой снять статус страны с нерыночной экономикой в феврале 2020 года.