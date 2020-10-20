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Лукашенко пригрозил в воскресенье разобраться с протестующими, а заодно и со студентами

20.10.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко пригрозил, что в воскресенье, день Народного Ультиматума в Минске будет наведен порядок. Свое предупреждение он озвучил, объясняя новоиспеченным ректорам вузов, как нужно воспитывать студентов.

"В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать», - сказал Лукашенко.

«Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят - не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас", - продолжил пенсионер.

«Студентам на подобных мероприятиях делать нечего, особенно что касается творческого вуза. Слушайте, будущая интеллигенция. Они нам со сцены и других подмостков будут показывать ту мораль, которая должна быть завтра. И здесь студентам надо просто довести. Здесь не в том вопрос, что мы боремся против инакомыслия, упаси господь. Разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать или в открытую. Мы не против этого боремся, мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили - вот такой порядок. Хотите учиться - учитесь. Не хотите, ребята, - уходите лучше сами", - заключил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко пригрозил, что в воскресенье, день Народного Ультиматума в Минске будет наведен порядок. Свое предупреждение он озвучил, объясняя новоиспеченным...
 
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