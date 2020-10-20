Посиневшие руки: Нам легче не будет… Хуже будет, если как Украина, страшнее как Карабах

Источник материала: АФН

Лукашенко после долгого перерыва заявил, что посиневшими руками за власть не держится, поскольку он нужен стране, ведь завтра легче не станет, и вообще события могут развиваться по украинскому или, что еще страшнее, карабахскому сценарию.

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками, много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних, на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", - сказал пенсионер, пообещав скоро озвучить свое пророчество.

"Нам легче не будет. Я на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить. Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее - как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все в экономике, в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди… Армяне умный народ, а в какую ситуацию попали... Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве", - сказал Лукашенко.

Странно, но он сам себя даже не слышит, чего ждать по отношению к другим…