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В Турции на дне озера нашли старинную церковь

20.10.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В черноморском регионе Турции, на дне озера Гага, на глубине 15 метров обнаружили развалины древней церкви.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкое издание Haber Gazetesi.

«Во время исследования под водой, на глубине около 15 метров, были обнаружены остатки церкви. Руины церкви сфотографировал подводный археолог», - сообщает издание.

Исследование проводилось по инициативе местных властей.

Озеро Гага, площадь которого почти 6 га, находится на севере страны, недалеко от черноморского побережья, в провинции Орду. Оно является естественной заповедной зоной, после находки также будет зарегистрировано как археологический объект.

Как сообщалось, в конце прошлого года на востоке Турции был найден уникальный храм, возраст которого более 11 тысяч лет.
 
 
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В черноморском регионе Турции, на дне озера Гага, на глубине 15 метров обнаружили развалины древней церкви.
 
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