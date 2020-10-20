В Турции на дне озера нашли старинную церковь

Об этом сообщаетсо ссылкой на турецкое издание





«Во время исследования под водой, на глубине около 15 метров, были обнаружены остатки церкви. Руины церкви сфотографировал подводный археолог», - сообщает издание.





Исследование проводилось по инициативе местных властей.





Озеро Гага, площадь которого почти 6 га, находится на севере страны, недалеко от черноморского побережья, в провинции Орду. Оно является естественной заповедной зоной, после находки также будет зарегистрировано как археологический объект.





Как сообщалось, в конце прошлого года на востоке Турции был найден уникальный храм, возраст которого более 11 тысяч лет.