|
В Турции на дне озера нашли старинную церковь
Источник материала: Партизан
В черноморском регионе Турции, на дне озера Гага, на глубине 15 метров обнаружили развалины древней церкви.
Об этом сообщает
«Во время исследования под водой, на глубине около 15 метров, были обнаружены остатки церкви. Руины церкви сфотографировал подводный археолог», - сообщает издание.
Исследование проводилось по инициативе местных властей.
Озеро Гага, площадь которого почти 6 га, находится на севере страны, недалеко от черноморского побережья, в провинции Орду. Оно является естественной заповедной зоной, после находки также будет зарегистрировано как археологический объект.
Как сообщалось, в конце прошлого года на востоке Турции был найден уникальный храм, возраст которого более 11 тысяч лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В черноморском регионе Турции, на дне озера Гага, на глубине 15 метров обнаружили развалины древней церкви.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)