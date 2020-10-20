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Мининформ - о задержании журналистов: предпринимаем возможные усилия

20.10.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство информации ответило на совместное обращение Белорусской ассоциации журналистов и редакций крупнейших независимых медиа:

Мининформ «предпринимает возможные усилия по урегулированию ситуаций с имевшими место задержаниями журналистов различных СМИ во время проведения несанкционированных массовых мероприятий», говорится в ответе, который пришел Оnliner

Непонятно только, о каких усилиях идет речь, пишет БАЖ, так как никого из задержанных в выходные журналистов не выпустили на свободу. А в понедельник пятеро журналистов в Минске были приговорены к арестам на срок от 13 до 15 суток.
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство информации ответило на совместное обращение Белорусской ассоциации журналистов и редакций крупнейших независимых медиа:
 
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