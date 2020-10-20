В Брестской области за день возбудили 39 уголовных дел на интернет-мошенников, которые выманивают деньги

Источник материала: Tut.by

19 октября в Брестской области возбудили 39 уголовных дел за хищение денег с банковских карт, сообщает СК .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Юлия Альгерчик

Интернет-мошенники орудовали с августа по октябрь. Под разными предлогами они выманивали у жителей области реквизиты их банковских карт, а затем снимали со счета все деньги. Информацию по счету они узнавали у своих жертв через фишинговые сайты или звонили по телефону, представляясь работниками банков.

Так, один из злоумышленников списался в мессенджере с 33-летней брестчанкой и отправил ей ссылку на фейковую страницу, где потерпевшая указала реквизиты банковской карты. Введенные данные получил интернет-мошенник. После этого он снял со счета женщины 1200 рублей.

Вечером 8 октября неизвестный позвонил 71-летнему жителю Барановичей и представился работником банка. Он сообщил, что со счета потерпевшего по ошибке списали деньги, а для их возврата необходимы реквизиты карты. После того как пенсионер сообщил собеседнику эту информацию, с его счета пропали 600 рублей.

В списке потерпевших 43 человека. Размер вреда — около 39 тысяч рублей.