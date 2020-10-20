Минэкономики: на сколько вырастут доходы населения в 2021 году

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По его словам, ключевая задача на будущий год - обеспечить социальную стабильность, рост благосостояния населения и запустить новый инвестиционный цикл для восстановительного роста экономики . Подготовленный проект указа состоит из двух блоков - социального и экономического.



Что в итоге?

«Первое из четырех ключевых направлений социального блока связано с доходами населения. Стоит задача обеспечить прирост доходов населения более чем на 7% в номинальном выражении», - сказал журналистам Александр Червяков, передает БЕЛТА.