Сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца — до 20 декабря, сообщила жена политика Ольга Северинец на своей странице в «Фейсбуке».





«Об этом даже адвокату не сообщили. Паша написал в письме. Просто вызвали, зачитали, без обоснования и объяснения. Он ничего не подписывал и посоветовал следователю написать рапорт, не ломать себе жизнь и не участвовать в беззаконии. Следователь промолчал», — написала супруга политика.

Северинец был задержан 7 июня возле своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако накануне его жене позвонили из Следственного комитета и сообщили: в отношении Павла Северинца возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), он был задержан еще на два месяца.

Белорусские правозащитники признали Северинца политзаключенным, а организация «Международная амнистия» — узником совести.