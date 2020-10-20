Назначены новые ректоры. «Они должны обеспечить террор и запугивание»

С начала послевыборных протестов в Беларуси сменили ректоров уже в восьми высших учебных заведениях. Зачем власти это делают и достигнут ли своих целей, разбирались Naviny.by.





Новая порция ректоров под нож

Александр Лукашенко 20 октября согласовал назначения новых ректоров трех белорусских университетов.

Вместо Натальи Барановой, которая работала в должности ректора Минского государственного лингвистического университета с 1995 года, назначена Наталья Лаптева. До этого она возглавляла факультет немецкого языка МГЛУ.

Бывший первый замминистра культуры Наталья Карчевская возглавила Белорусский государственный университет культуры и искусств. С начала учебного года она временно исполняла обязанности руководителя БГУКИ. Предыдущего ректора Алину Корбут уволили 31 августа.

Новым ректором Брестского государственного технического университета назначен Александр Баханович — бывший проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета. Он сменил на посту кандидата технических наук, доцента Александра Драгана, руководившего вузом с мая 2018 года.

Сегодняшние назначения продолжили череду сентябрьских перестановок в вузах. Ранее сменились ректоры в Академии управления при президенте, в трех медуниверситетах — минском, гомельском и гродненском, а также в Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Цель — подавить студенческий протест

Очевидно, что своих должностей лишились те ректоры, кто не смог подавить в своем вузе протестные настроения или действовал при этом излишне либерально.

Еще 9 октября на совещании Лукашенко поручил в течение недели решить вопрос со сменой руководства некоторых высших учебных заведений: «Поведение части студентов показывает их небрежное отношение, мягко говоря, к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректора вузов».

Лукашенко поручил главе своей администрации «в ближайшее время, в течение недели … решить проблему кадровую по таким вузам».

Студенческий протест начался одновременно с новым учебным годом — с 1 сентября в ведущих вузах страны практически ежедневно проходят акции солидарности . Ранее студенты и преподаватели выходили на улицы, теперь чаще собираются в самих вузах или у входов в учебные заведения. Они записывают видеообращения, поют песни или устраивают сидячие молчаливые акции.

В соцсетях студенты рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей на видео, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает, студентов арестовывают и штрафуют.

Так, по данным молодежного общественного объединения «Задзiночанне беларускiх студэнтаў» и Студенческой инициативной группы, за первые шесть недель учебного года в Беларуси было задержано уже более 150 студентов.

Новые ректоры будут закручивать гайки?

Сейчас, когда репрессии против студентов и преподавателей в Беларуси — рутинное дело, говорить об автономности университета неловко, хотя с Беларуси никто не снимал обязательств, которые она давала, когда формально вошла в Болонский процесс 14 мая 2015 года. Среди них и выборность ректоров, отмененная в нашей стране в 1997 году.

То, что ректоров не выбирают, а назначают, согласовывая у президента, создает ситуацию, когда академическое сообщество остается зависимым, а власти позволяют себе переставлять ректоров, как фигуры на шахматной доске.

Белорусские университеты неполноценны, они всего лишь подразделения Министерства образования, отметил в комментарии для Naviny.by экономист Ярослав Романчук, выпускник столичного инязя (теперь МГЛУ): «Это не храмы науки. Эти учреждения выполняют идеологическую воспитательную функцию согласно матрице вертикали власти».

«Если говорить о бывшем ректоре МГЛУ Наталье Барановой, на мой взгляд, она не смогла отстоять свой университет перед солдафонами, которые только и знают “не пущать”. Когда студенты пели в холле университета песни, которые проходили по программе (молодые люди пели «Марсельезу». — Naviny.by), а их задержала милиция, ректор должна была реагировать иначе — не позволить сделать это. Она же продемонстрировала, что не способна защищать академические свободы, хотя могла попробовать. Ведь она сенатор, достигла почтенного возраста, то есть ни ее пенсии, ни каких-то достижений у нее никто бы уже не отнял. Я писал в фейсбуке, что она пришла на волне демократизации, но проведенное время в системе ее перемололо», — отметил Ярослав Романчук.

Он полагает, что если новое руководство университетов будет более номенклатурным, «тогда закат университетов будет еще более очевидным».

Эксперт в сфере образования Владимир Дунаев также считает, что ректоров сняли по той причине, что они не смогли пресечь выступления студентов.

«Думаю, план — более жестко реагировать на выступления студентов. Пока избиения, задержания студентов не сопровождались массовыми отчислениями. Количество исключенных до недавнего времени оценивалось на уровне 30 человек. Задача власти — избавиться от бунтарей, которых не так много. Активно в студенческих протестах участвует небольшая часть студентов, хотя взгляды разделяет большинство», — сказал Владимир Дунаев в комментарии для Naviny.by.

Таким образом, репрессии будут направлены на самых активных, считает эксперт: «Уже придумали лишать стипендии за десять часов пропусков. В условиях, когда студентов задерживают на сутки , со многими такое может случиться. На этом основании администрации вузов могут просто объявить взыскание и отчислить как недисциплинированного студента, пропускающего занятия. Такое практиковалось раньше и будет практиковаться теперь в большем масштабе. Такие меры в отношении активных должны запугать остальных, заставить их замолчать и сидеть тихо. Это известная политическая тактика».

«Новые ректоры должны обеспечить террор и запугивание, — считает Владимир Дунаев. — Наталья Баранова и другие снятые ректоры прибегали бы к таким мерам, но они были бы недостаточно радикальными. Возможно, использовалась бы проверенная тактика отложенных отчислений, когда со студентами расправляются во время сессии — отчисляют якобы за неуспеваемость. Теперь власти требуются, похоже, более срочные радикальные меры по искоренению инакомыслия и бунтарства среди студентов».

По мнению Владимира Дунаева, своими действиями против студенчества, хотя именно студенческий протест не так масштабен, как мог бы, власть признает, «что для нее ситуация достаточно суровая и сложная».

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