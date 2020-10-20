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Назначены новые ректоры. «Они должны обеспечить террор и запугивание»

20.10.2020 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С начала послевыборных протестов в Беларуси сменили ректоров уже в восьми высших учебных заведениях. Зачем власти это делают и достигнут ли своих целей, разбирались Naviny.by.

Назначены новые ректоры. «Они должны обеспечить террор и запугивание»

 

Новая порция ректоров под нож

Александр Лукашенко 20 октября согласовал назначения новых ректоров трех белорусских университетов.

Вместо Натальи Барановой, которая работала в должности ректора Минского государственного лингвистического университета с 1995 года, назначена Наталья Лаптева. До этого она возглавляла факультет немецкого языка МГЛУ.

Бывший первый замминистра культуры Наталья Карчевская возглавила Белорусский государственный университет культуры и искусств. С начала учебного года она временно исполняла обязанности руководителя БГУКИ. Предыдущего ректора Алину Корбут уволили 31 августа. 

Новым ректором Брестского государственного технического университета назначен Александр Баханович — бывший проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета. Он сменил на посту кандидата технических наук, доцента Александра Драгана, руководившего вузом с мая 2018 года.

Сегодняшние назначения продолжили череду сентябрьских перестановок в вузах. Ранее сменились ректоры в Академии управления при президенте, в трех медуниверситетах — минском, гомельском и гродненском, а также в Белорусской медицинской академии последипломного образования.

 

Цель — подавить студенческий протест

Очевидно, что своих должностей лишились те ректоры, кто не смог подавить в своем вузе протестные настроения или действовал при этом излишне либерально.

Еще 9 октября на совещании Лукашенко поручил в течение недели решить вопрос со сменой руководства некоторых высших учебных заведений: «Поведение части студентов показывает их небрежное отношение, мягко говоря, к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректора вузов».

Лукашенко поручил главе своей администрации «в ближайшее время, в течение недели … решить проблему кадровую по таким вузам».

Студенческий протест начался одновременно с новым учебным годом — с 1 сентября в ведущих вузах страны практически ежедневно проходят акции солидарности. Ранее студенты и преподаватели выходили на улицы, теперь чаще собираются в самих вузах или у входов в учебные заведения. Они записывают видеообращения, поют песни или устраивают сидячие молчаливые акции.

В соцсетях студенты рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей на видео, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает, студентов арестовывают и штрафуют.

Так, по данным молодежного общественного объединения «Задзiночанне беларускiх студэнтаў» и Студенческой инициативной группы, за первые шесть недель учебного года в Беларуси было задержано уже более 150 студентов.

 

Новые ректоры будут закручивать гайки?

Сейчас, когда репрессии против студентов и преподавателей в Беларуси — рутинное дело, говорить об автономности университета неловко, хотя с Беларуси никто не снимал обязательств, которые она давала, когда формально вошла в Болонский процесс 14 мая 2015 года. Среди них и выборность ректоров, отмененная в нашей стране в 1997 году.

То, что ректоров не выбирают, а назначают, согласовывая у президента, создает ситуацию, когда академическое сообщество остается зависимым, а власти позволяют себе переставлять ректоров, как фигуры на шахматной доске.

Белорусские университеты неполноценны, они всего лишь подразделения Министерства образования, отметил в комментарии для Naviny.by экономист Ярослав Романчук, выпускник столичного инязя (теперь МГЛУ): «Это не храмы науки. Эти учреждения выполняют идеологическую воспитательную функцию согласно матрице вертикали власти».

«Если говорить о бывшем ректоре МГЛУ Наталье Барановой, на мой взгляд, она не смогла отстоять свой университет перед солдафонами, которые только и знают “не пущать”. Когда студенты пели в холле университета песни, которые проходили по программе (молодые люди пели «Марсельезу». — Naviny.by), а их задержала милиция, ректор должна была реагировать иначе — не позволить сделать это. Она же продемонстрировала, что не способна защищать академические свободы, хотя могла попробовать. Ведь она сенатор, достигла почтенного возраста, то есть ни ее пенсии, ни каких-то достижений у нее никто бы уже не отнял. Я писал в фейсбуке, что она пришла на волне демократизации, но проведенное время в системе ее перемололо», — отметил Ярослав Романчук.

Он полагает, что если новое руководство университетов будет более номенклатурным, «тогда закат университетов будет еще более очевидным».

Эксперт в сфере образования Владимир Дунаев также считает, что ректоров сняли по той причине, что они не смогли пресечь выступления студентов.

«Думаю, план более жестко реагировать на выступления студентов. Пока избиения, задержания студентов не сопровождались массовыми отчислениями. Количество исключенных до недавнего времени оценивалось на уровне 30 человек. Задача власти — избавиться от бунтарей, которых не так много. Активно в студенческих протестах участвует небольшая часть студентов, хотя взгляды разделяет большинство», — сказал Владимир Дунаев в комментарии для Naviny.by.

Таким образом, репрессии будут направлены на самых активных, считает эксперт: «Уже придумали лишать стипендии за десять часов пропусков. В условиях, когда студентов задерживают на сутки, со многими такое может случиться. На этом основании администрации вузов могут просто объявить взыскание и отчислить как недисциплинированного студента, пропускающего занятия. Такое практиковалось раньше и будет практиковаться теперь в большем масштабе. Такие меры в отношении активных должны запугать остальных, заставить их замолчать и сидеть тихо. Это известная политическая тактика».

«Новые ректоры должны обеспечить террор и запугивание, — считает Владимир Дунаев. — Наталья Баранова и другие снятые ректоры прибегали бы к таким мерам, но они были бы недостаточно радикальными. Возможно, использовалась бы проверенная тактика отложенных отчислений, когда со студентами расправляются во время сессии — отчисляют якобы за неуспеваемость. Теперь власти требуются, похоже, более срочные радикальные меры по искоренению инакомыслия и бунтарства среди студентов».

По мнению Владимира Дунаева, своими действиями против студенчества, хотя именно студенческий протест не так масштабен, как мог бы, власть признает, «что для нее ситуация достаточно суровая и сложная».

 

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