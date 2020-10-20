ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство: в следующем году доходы населения прирастут на 7%. Этим, инвестициями и экспортом мы поднимем ВВП

20.10.2020 18:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня прошло заседание Совета министров с обсуждением прогнозных показателей на следующий год. Министр экономики Александр Червяков представил новую цель: социальная стабильность, рост благосостояния и запуск нового инвестиционного цикла для восстановительного роста экономики.

— Мы подготовили проект указа, который состоит из двух блоков — социального и экономического. Первое из четырех ключевых направлений социального блока связано с доходами населения. Стоит задача обеспечить прирост доходов людей более чем на 7% в номинальном выражении, — сказал Александр Червяков.

Вторая задача: не допустить роста цен на социально значимые товары выше уровня инфляции.

Третья задача: уровень безработицы не должен превысить 4,4% (соответствует текущему уровню).

И последняя: построить в 2021 году около 4 млн кв. м жилья, из них приблизительно 1 млн кв. м — с господдержкой. В этом году было запланировано 4 млн 61,9 тыс. кв. м.

По оценке Минэкономики, рост ВВП Беларуси в 2021 году может составить 1,8%. Как пояснил министр, ставка делается на рост внутреннего потребления со стороны населения, вторая составляющая роста ВВП — наращивание инвестиций, третий фактор — экспорт.

— На заседании Президиума определились, что 2021 год — это год восстановительного роста экономики, год запуска нового инвестиционного цикла. Главное — за счет каких ресурсов и инструментов экономической политики будет обеспечиваться достижение прогнозного параметра инвестиций, — отметил премьер-министр Роман Головченко.

По мнению главы правительства, без роста инвестиций в основной капитал экономический рост опережающими темпами для Беларуси невозможен.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня прошло заседание Совета министров с обсуждением прогнозных показателей на следующий год. Министр экономики Александр Червяков представил новую цель:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госдепартамент США расширяет санкции против "Северного потока-2"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика