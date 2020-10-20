Правительство: в следующем году доходы населения прирастут на 7%. Этим, инвестициями и экспортом мы поднимем ВВП

Источник материала: Onliner

Сегодня прошло заседание Совета министров с обсуждением прогнозных показателей на следующий год. Министр экономики Александр Червяков представил новую цель: социальная стабильность, рост благосостояния и запуск нового инвестиционного цикла для восстановительного роста экономики.

— Мы подготовили проект указа, который состоит из двух блоков — социального и экономического. Первое из четырех ключевых направлений социального блока связано с доходами населения. Стоит задача обеспечить прирост доходов людей более чем на 7% в номинальном выражении, — сказал Александр Червяков.

Вторая задача: не допустить роста цен на социально значимые товары выше уровня инфляции.

Третья задача: уровень безработицы не должен превысить 4,4% (соответствует текущему уровню).

И последняя: построить в 2021 году около 4 млн кв. м жилья, из них приблизительно 1 млн кв. м — с господдержкой. В этом году было запланировано 4 млн 61,9 тыс. кв. м.

По оценке Минэкономики, рост ВВП Беларуси в 2021 году может составить 1,8%. Как пояснил министр, ставка делается на рост внутреннего потребления со стороны населения, вторая составляющая роста ВВП — наращивание инвестиций, третий фактор — экспорт.

— На заседании Президиума определились, что 2021 год — это год восстановительного роста экономики, год запуска нового инвестиционного цикла. Главное — за счет каких ресурсов и инструментов экономической политики будет обеспечиваться достижение прогнозного параметра инвестиций, — отметил премьер-министр Роман Головченко.

По мнению главы правительства, без роста инвестиций в основной капитал экономический рост опережающими темпами для Беларуси невозможен.