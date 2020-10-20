«Засадили между ног, сломали лодыжку и прошлись по нам». Как в Минске задерживали подполковника МВД и экс-омоновца

Источник материала: KYKY

Во время протестов для силовиков нет разницы, кого хватать и закидывать в автозак – в их дивном мире люди должны сидеть дома, чтобы не оказаться в РУВД. Наверное, именно поэтому 11 августа задержали подполковника МВД Александра Ерофеева, который до этого события работал в Минюсте. По мотивам его интервью с TUT.by рассказываем, как это произошло.

Александру 61 год, он ликвидатор ЧАЭС. Работал в КГБ, а потом – в УВД Минского облисполкома. До августовских событий был в должности ведущего системного аналитика отделения информационных технологий в Министерстве юстиций.

Александр не ходил на выборы с 1995-го, говорит, что в протестах 2020-го участия тоже не принимал. 11 августа он шел домой привычной дорогой: «Минюст – Зыбицкая – парк – Красная – Комаровка».

«Возле «Журавинки» на меня напали трое, как я их называю, ниндзя. Сбили с ног, двое подхватили, а третий засадил между ног. Потом поволокли в автобус и стали избивать дубинками по всему телу, забрали все вещи, скрутили стяжкой руки за спиной. В автобусе пинали так, что сломали лодыжку», – вспоминает Александр, на глазах которого люди ходили в туалет прямо «под себя» в автозаке, потому что их просто не пускали в нормальную уборную.

«Вместе со мной был задержан сотрудник службы безопасности МИДа, так он представился, и бывший омоновец. Нас возили по городу, потом перегрузили в какой-то транспорт, уложили в несколько рядов и прошлись по нам. Когда стало смеркаться, привезли в Советское РУВД, поставили к стене — руки вверх, сгибать их нельзя», – рассказывает Александр.

Уже в РУВД на просьбу прочесть свой протокол Александ получил несколько ударов по печени. «Под утро появился какой-то подполковник в балаклаве, на погонах две звезды и стал мне угрожать. Говорили, что я опозорил погоны, попав в отделение милиции. Там такая логика: раз ты у них – ты уже виноват».

Александр вышел из милиции 12 августа около 11 утра: «Расписываясь за вещи в РУВД, надел улыбку. То, что творилось внутри, им не показал, но вышел и началась истерика. Тупо рыдал. Когда били, просил меня пристрелить. Там, стоя у стены, боялся, что сделают калекой, не хотел быть обузой для семьи. Пугало, что какие-то люди в балаклавах самовозвышались, унижая меня… Я давно не плакал, наверное, это были слезы очищения, слезы прозрения».

Позже у Александра врачи диагностировали перелом правой лодыжки и наложили гипс.

Тем не менее, после ночи в РУВД он лишился работы: «В кабинет к министру зашел. Пришел хромающий, на красные зареванные глаза надел темные очки. Олег Леонидович выслушал и сказал: «Я не верю, ОМОН просто так в нашей стране не задерживает». Пообещал поставить прогул, хотя на тот момент я отсутствовал меньше трех часов, а на завтра уволить по статье. У меня 45 лет трудового стажа, не хотелось закрывать книжку некрасивой статьей, и, как сейчас принято, сам написал заявление, чтобы уйти по соглашению сторон. Мой контракт был до сентября 2021 года».

Александр решил не оставлять свое задержание – снял побои и теперь периодически интересуется, заведено ли уголовное дело. «До 11 августа я не чувствовал себя обманутым, сейчас – чувствую. Поэтому, чтобы глотнуть свежего воздуха, по вечерам хожу в Новую Боровую», говорит экс-силовик.

Фото обложки: Ольга Шукайло для TUT.by