Минэкономики прочит Беларуси 1,8% рост ВВП в 2021 году

Источник материала: АФН

Рост ВВП Беларуси в 2021 году может составить 1,8%. Такой прогноз сегодня озвучил министр экономики Беларуси Александр Червяков.

По его словам, ставка делается на рост внутреннего потребления со стороны населения, наращивание инвестиций и экспорт.

Он также перечислил четыре ключевые направления социального блока. Первая задача сводится к тому, чтобы обеспечить «прирост доходов людей более чем на 7% в номинальном выражении».

Вторая задача - не допустить роста цен на социально значимые товары выше уровня инфляции. Третья - уровень безработицы не должен превысить 4,4%. Четвертая задача - построить в 2021 году около 4 млн кв.м жилья, из них приблизительно 1 млн кв.м с господдержкой.

В экономическом блоке ставится задача запустить новый инвестиционный цикл для восстановления роста экономики.

"Мы видим, что объем инвестиций может возрасти до Br34 млрд. Из этого объема 70% инвестиций будет направлено на модернизацию и создание новых производств", - сказал Червяков (цитата БелТА).