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В Брюсселе заявили, что Лукашенко осталось недолго ждать

20.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз завершает техническую работу по введению санкций в отношении Александра Лукашенко.


Жозеп Боррель / Reuters

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. 20 октября он выступил на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Совет ЕС дал зеленый свет для подготовки нового санкционного списка, в который войдет Лукашенко, — говорил Боррель. — Техническая работа началась сразу же после заседания Совета и завершится быстро".

Ранее в "черный список" ЕС попали четыре десятка официальных лиц из Беларуси, ответственных за фальсификацию итогов президентских выборов и за насилие против мирных протестующих. Брюссель сначала не включал в него Александра Лукашенко, оставляя возможность для контактов с ним.
 
 
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Евросоюз завершает техническую работу по введению санкций в отношении Александра Лукашенко.
 
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