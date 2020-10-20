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В Жлобинском районе семилетний мальчик погиб от удара током
Источник материала: Партизан
Трагедия произошла в деревне Малевичи, пишет
На закрытой и огороженной забором с колючей проволокой территории подстанции «Малевичи» был найден семилетний ребенок без признаков жизни со следами электротравмы.
Предположительно, он забрался на распределительное устройство, приблизился к проводам воздушной линии электропередачи и был смертельно поражен электрическим током.
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Трагедия произошла в деревне Малевичи, пишет БелТА.
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