Источник материала: Партизан

Государственная пропаганда уже не одну неделю рассказывает белорусам о том, как "сдуваются" акции протеста. А представители так называемых силовых структур доказывают, что на улицы в последнее время выходят исключительно безработные и другие уголовные субъекты. Ну и о том, что протесты "заметно радикализируются".





"Еврорадио" рассуждает бывший руководитель Института социологии НАН, социолог Геннадий Коршунов. Кто на самом деле выходит протестовать и радикализируются ли протесты? Возможна ли победа, если действовать исключительно мирным путем? В интервьюрассуждает бывший руководитель Института социологии НАН, социолог Геннадий Коршунов.

