Лукашенко: Меня всегда женщины поддерживали

Александр Лукашенко сказал, что он «женский президент», так как женщины его всегда поддерживали. Кроме того, он вырос только с матерью.



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«Поэтому у меня особое отношение к женщинам. И когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они (оппоненты. — прим.) так представили. Потому что я вас (женщин. — прим.) очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он апеллировал к опыту нынешнего главы Администрации президента Игоря Сергеенко, который пришел на эту должность из Комитета государственной безопасности: «Вот он пришел — генерал КГБ. Наверное, уже понял, куда попал. И, наверное, понимает, что такое работать президентом. Именно работать. Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо».

«Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур. — прим.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски», — заявил Лукашенко.

Он констатировал, что времена сейчас непростые. «Нам легче не будет. Я на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить, — сказал Лукашенко. — Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее — как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все — в экономике в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди… Армяне умный народ, а в какую ситуацию попали... Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить».