Воскресенье в Минске: таксист заработал 95 рублей за 20 минут, и это со скидкой 50%

Источник материала: Onliner

Воскресенье в Минске, не касаясь прочего, — это уже привычные проблемы с мобильным интернетом. Это создает массу неудобств людям, в том числе лишает возможности воспользоваться привычными сервисами, включая каршеринг, некоторые агрегаторы и службы такси. Наша читательница в результате была вынуждена взять такси «от борта». Что в итоге?

95 за 24

Таких историй было много, но Елена, наша читательница, уверена, что ее случай выделяется из общей массы. Она заплатила почти 100 рублей за поездку на такси, которая длилась 20 минут.

— 18 сентября, в воскресенье, я была на рынке в Ждановичах. Оттуда мне нужно было добраться домой, в микрорайон Шабаны. Время митингов: маршрутки отменили, интернет не работает — такси вызвать невозможно. По телефону в службах одни отвечали, что временно не работают, другие вовсе не брали трубку. Спустя некоторое время стало понятно, что выход всего один — взять такси «от борта», — рассказала девушка корреспонденту Onliner.

Она подозревала, что поездка может обойтись дороже обычного, но не догадывалась только, на сколько.

— Разумеется, я заранее поинтересовалась у водителя о стоимости. Но он сказал, что с ходу на такой вопрос ответить не может: включил счетчик и добавил, что оплата будет по факту, — вспоминает собеседница.

Судя по чеку, поездка длилась 24 минуты: с 17:03 до 17:27. Итоговая сумма — 95 рублей 43 копейки.

Ради интереса прикиньте в любом приложении, во сколько обойдется поездка из Ждановичей в Шабаны. Кажется, немало вариантов доехать за сумму, не превышающую 20 рублей.

И это со скидкой

Сама сумма, возможно, даже не самое удивительное в этой истории. Поразило другое.

— Я, мягко говоря, была шокирована. Спросила, что же это за тариф такой? В ответ меня стали убеждать в том, что мне еще скидку сделали — 50%. Ну не смешно ли? — удивляется Елена.

Если скидка и правда была, то полная цена за поездку была бы в два раза выше, то есть 190 рублей 86 копеек. Что же тут смешного: такие деньги за 24 минуты в такси.

— Мне ничего не оставалось, как оплатить чек и уйти в недоумении и разочаровании. Потом я прочитала отзывы на перевозчика и поняла, что я не одна такая, — добавила девушка.

Закон позволяет

Не первый раз мы говорим о том, что перевозчик, являясь предпринимателем, самостоятельно определяет стоимость своих услуг: закон позволяет ему это делать. Хоть 95, хоть 950 рублей за поездку — верхний потолок никто не устанавливал. Вряд ли многие согласятся с такими условиями, зная их заранее, но в том-то и фокус, что это вам не приложение — никто заранее цену не говорит. Фразы в духе «по счетчику» часто успокаивают пассажиров, хотя имеет смысл насторожиться.

Пункт 169 постановления Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Размер платы при этом определяется по таксометру. То есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки. Нет сомнений, что водитель его и предоставит: его-то цена вполне устраивает.

Изменений не предвидится

Любопытно вот еще что. Уже некоторое время мы говорим о том, что в сфере такси могут произойти серьезнейшие изменения. Уже и проект указа готов, в котором оговорены многие решения: доступ только компаниям с белорусской пропиской, трудовые договоры, регистрационные карты на каждый автомобиль — подробнее можно почитать по ссылке .

А поездки по таким не низким тарифам по какой-то причине авторы законопроектов обходят стороной — никаких предложений, которые урегулировали бы ситуацию, в проекте нет. Жалобы пассажиров не приводят ни к какому результату, у некоторых из них создается впечатление, что ездить на такси дорого — можно, а недорого — скоро будет нельзя.

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