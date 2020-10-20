«В милиции нам внушали, что есть люди, которые камнями бросаются. Так их бы и ловили!» В Витебске за участие в шествии судят двух пенсионеров 69 и 79 лет

Источник материала: Onliner

Двое дедушек оказались в милиции 11 октября — их задержали возле Дворца спорта в Витебске вместе с другими участниками традиционного воскресного марша. Им инкриминируется статья 23.34 КоАП — «Участие в несанкционированных мероприятиях». Согласно протоколам 69-летний Анатолий Матвеев и 79-летний Александр Никитенко «принимали активное участие в несанкционированном уличном шествии», двигаясь в группе людей, выражавших протест против организации и порядка проведения выборов президента.

Оба «правонарушителя» сегодня явились в суд Первомайского района Витебска, однако рассказать судье свою версию событий успел только Анатолий Ефимович:

— В тот день мы с Ильичом шли по проспекту Строителей в магазин «Евроопт», увидели группу людей, которая переходила дорогу. Он хотел спросить у них, куда они идут и зачем.

— Спросили? — уточнил судья.

— Не успели — нас арестовали.





Матвеев указал на грубые, с его точки зрения, ошибки в протоколе. Там неверно указаны место и обстоятельства задержания, путь, по которому двигалась колонна, тоже искажен, есть и несуществующий на самом деле дом №18 по проспекту Строителей.

— Каждое слово в протоколе — ложь, — заявил Анатолий Матвеев и отказался отвечать на дальнейшие вопросы судьи. — Считаю, что суд не имеет права рассматривать лживый протокол, этого заседания просто не должно быть.

После того как он покинул зал заседаний, судья Михаил Юрченко просмотрел несколько видеофайлов, где видно, что Анатолий Матвеев и Александр Никитенко 11 октября шли в самом конце колонны. Также в суде показали видео от 25 сентября, подтверждающее, что дедушки были и на другом марше.

Судья объявил перерыв, после которого сказал, что дело об административном правонарушении отправляется обратно в РОВД для устранения недостатков в протоколе. Такое же решение он принял и по делу Александра Никитенко.

Александр Ильич также считает, что задерживать их было не за что:

— Мы с Матвеевым немного совсем прошли в хвосте колонны, потом люди перешли дорогу, а мы остались на противоположной стороне: хотели понаблюдать, будут ли аресты. Мы ничего не нарушали, не держали флагов и лозунгов, не скандировали приветствий или обвинений в чей-либо адрес. И вдруг к нам подбежали четыре омоновца, Матвеева сбили с ног и потащили в машину. Я просил их представиться и услышал: «Тебе там покажут, кто я такой». В милиции с нами общались вежливо, внушали, что они вынуждены так поступать, потому что есть люди, которые камнями бросаются. Так их бы и ловили, а не хватали всех произвольно!



