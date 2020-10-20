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Лукашенко запретил задерживать Нину Багинскую на акциях протеста: «Она убежденный человек»

20.10.2020 19:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Telegram-канале «Пул Первого» появился небольшой ролик, в котором Лукашенко говорит об одной из самых ярких и узнаваемых участниц акций протеста — 73-летней Нине Багинской. Он наказал не задерживать ее, иначе «оппозиции не будет».

— Вы смотрите только, Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню, в шутку говорил, что она еще в службе безопасности Позняка работала. Ну, молодец. Она убежденный человек, что тут скажешь. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут, — сказал Лукашенко.

 
 
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На Telegram-канале «Пул Первого» появился небольшой ролик, в котором Лукашенко говорит об одной из самых ярких и узнаваемых участниц акций протеста — 73-летней Нине...
 
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