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Беларусь с помощью займа МБРР модернизирует высшее образование
20.10.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Беларусь с помощью займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) реализует проект по модернизации высшего образования, сообщили в пресс-службе президента республики.
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Сегодня глава государства Александр Лукашенко подписал Указ № 367 "Об утверждении международного договора и его реализации".
"Документ предусматривает реализацию соглашения о займе, предоставляемом Беларуси Международным банком реконструкции и развития в размере 100 миллионов евро для проекта "Модернизация высшего образования Республики Беларусь", - сообщили в пресс-службе.
Там пояснили, что целью проекта является улучшение качества подготовки кадров в учреждениях высшего образования и повышение эффективности оказываемых услуг.
Соглашение о займе было подписано сторонами в июне этого года. Согласно, документу более 90% средств будет направлено на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение современным оборудованием. Оставшаяся сумма пойдет на совершенствование процессов и технологий обучения и преподавания, формирование системы обеспечения качества высшего образования и управление проектом.
На министра образования возложена персональная ответственность за реализацию проекта модернизации высшего образования и целевое расходование средств.
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Большая часть денег (республика получит 100 миллионов евро) пойдет на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение...
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