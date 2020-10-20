Беларусь с помощью займа МБРР модернизирует высшее образование

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Беларусь с помощью займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) реализует проект по модернизации высшего образования, сообщили в пресс-службе президента республики.

Сегодня глава государства Александр Лукашенко подписал Указ № 367 "Об утверждении международного договора и его реализации".

"Документ предусматривает реализацию соглашения о займе, предоставляемом Беларуси Международным банком реконструкции и развития в размере 100 миллионов евро для проекта "Модернизация высшего образования Республики Беларусь", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что целью проекта является улучшение качества подготовки кадров в учреждениях высшего образования и повышение эффективности оказываемых услуг.

Соглашение о займе было подписано сторонами в июне этого года. Согласно, документу более 90% средств будет направлено на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение современным оборудованием. Оставшаяся сумма пойдет на совершенствование процессов и технологий обучения и преподавания, формирование системы обеспечения качества высшего образования и управление проектом.

На министра образования возложена персональная ответственность за реализацию проекта модернизации высшего образования и целевое расходование средств.