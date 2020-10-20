Российские бойцы приедут на фестиваль единоборств в Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

В эту пятницу, 23 октября, на "Чижовка-Арене" стартует главный турнир нынешнего сезона для представителей смешанных единоборств – чемпионат Беларуси по ММА и фестиваль боевых искусств. В октагон выйдут спортсмены крупнейших клубов страны, а также бойцы из России, Украины, Молдовы и Азербайджана.

Около 1000 спортсменов и вход свободный

По словам организаторов, II фестиваль боевых искусств "Минский рубеж" станет крупнейшим событием этого года в белорусских единоборствах. В программе первого дня, 23 октября, любительские соревнования по ушу, таэквондо ITF и WTF (олимпийское и неолимпийское), таиландскому боксу, ММА, каратэ и бразильскому джиу-джитсу. Во второй день, пройдет профессиональный турнир по кикбоксингу и ММА – BFC 63. Принять участие в фестивале планируют порядка тысячи спортсменов из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Азербайджана.

"В связи с эпидситуацией примем все меры и требования Минздрава. На площадке одновременно будут проходить соревнования только по двум видам, чтобы не было массовости, а зрителей мы рассадим через одного. На входе всем будут мерять температуру, внутри арены будет действовать масочный режим", - заявил Sputnik исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков.

По его словам, вход непосредственно на фестиваль будет бесплатный, посещение профессионального турнира по ММА и К-1 обойдется в диапазоне от 12 до 52 рублей.

"Мы делаем хорошее дело – популяризируем единоборства в Беларуси, в том числе среди детей. Поэтому этот фестиваль нужный и значимый. Знаю, что ребята соскучились по большим турнирам, и для опыта им не хватает событий", - прокомментировал старт фестиваля Sputnik легендарный белорусский боец тайского бокса и К-1, 14-кратный чемпион мира среди любителей и профессионалов Чингиз Аллазов.

Он отметил, что пандемия отразилась и на его карьере. Три дня назад Чингиз узнал об отмене боя в Марселе, где он должен был защищать пояс чемпиона Bellator MMA.

"Марсель – один из самых крупных городов Франции, где бушует пандемия. Поэтому здорово, что в Беларуси бойцовские турниры проводятся", - сказал он.

Титульная схватка белоруса и россиянина

Красивые бои на "Чижовка-Арене" пройдут в ближайшую субботу в рамках профессионального турнира BFC 63. В числе самых интересных – бой-реванш по кикбоксингу между 8-кратным чемпионом страны Максимом Сподаренко и многократным чемпионом Беларуси по муай-тай Павлом Гришановичем.

"Ребята не на шутку разозлись друг на друга во время взвешивания. В прошлом месяце парни встречались в финале чемпионата Беларуси по кикбоксингу, и тогда раздельным решением судей победил Максим. Сейчас все белорусское сообщество бойцов ждет реванша", - констатировал Корольков.

Помимо этого боя, на "Чижовка-Арене" 24 октября пройдет титульная схватка белоруса Валерия Дашкевича и россиянина Магомеда Магомедова за пояс чемпиона BFC. Зрители также увидят в ринге несколько поединков с участием тяжеловесов, в частности победителем Европейских игр по греко-римской борьбе Кириллом Грищенко, который был уличен в применении допинга.

Бои в Беларуси смотрят в 34 странах

Корольков отметил, что во время пандемии Беларусь стала практически единственной страной в мире, в которой проводились бои в рамках BFC.

"Сначала нас смотрели 8 стран, на данный момент за боями белорусов наблюдают в 34 государствах по кабельному телевидению. Регулярно поединки транслирует федеральный канал России. Какую сумму мы выручили за ТВ-трансляции, не назову, поскольку это коммерческая тайна. Но скажу, что деньги небольшие, их не хватит, чтобы окупить даже один турнир", - рассказал Sputnik Максим Корольков.

Дворец смешанных единоборств

По словам исполнительного директора федерации, в ближайшем будущем у белорусских бойцов появится своя площадка, где они смогут тренироваться и выступать.

"Проект строительства дворца смешанных единоборств уже прошел согласование, до 2023 года его построят. Зал будет рассчитан на 1000 зрителей", - уточнил он.