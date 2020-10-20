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О чем Светлана Тихановская говорила с премьер-министром Польши

20.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты продолжает встречи с европейскими лидерами.


Фото тут и далее Adam Guz/KPRM

20 октября Светлана Тихановская провела встречу с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким.

Как сообщает телеграм-канал политика, Тихановская передала главе польского правительства список рекомендаций о том, как улучшить процедуру получения гуманитарных виз в Польшу, а также получения права работать на территории страны.

Премьер-министр заявил, что Польша готова голосовать за отказ от ограничений права на работу с гуманитарными визами.

Светлана Тихановская на встрече рассказала о своем представителе по экономике Алесе Алехновиче и попросила организовать с ним встречу для обсуждения пакета экономических реформ для демократической Беларуси.

На встрече также обсуждались вопросы реабилитации белорусов, получивших тяжелые травмы во время протестов, а также стипендиальные программы для спортсменов, чтобы они могли продолжать тренироваться в Польше.


Как сообщает пресс-служба польского премьер-министра, «основной темой переговоров Матеуша Моравецкого и Светланы Тихановской стала текущая ситуация и развитие событий в Беларуси». На встрече также обсуждались вопросы польской поддержки белорусского общества на пути демократических преобразований, говорится в сообщении.

Официальный сайт главы польского правительства напоминает, что «Матеуш Моравецкий с самого начала активно участвовал в обеспечении международной поддержки демократических преобразований в Беларуси». Именно он через день после объявления итогов выборов в Беларуси призвал к внеочередному саммиту Совета Европы по белорусским событиям. В тот же день премьер-министр также поговорил по телефону с лидерами ЕС.

Напомним, что ранее Тихановская встретилась с руководством Франции и Германии, а на прошлой неделе состоялась беседа с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии.
 
 
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Экс-кандидат в президенты продолжает встречи с европейскими лидерами.
 
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