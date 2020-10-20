О чем Светлана Тихановская говорила с премьер-министром Польши

Премьер-министр заявил, что Польша готова голосовать за отказ от ограничений права на работу с гуманитарными визами.

Как сообщает телеграм-канал политика, Тихановская передала главе польского правительства список рекомендаций о том, как улучшить процедуру получения гуманитарных виз в Польшу, а также получения права работать на территории страны.

Светлана Тихановская на встрече рассказала о своем представителе по экономике Алесе Алехновиче и попросила организовать с ним встречу для обсуждения пакета экономических реформ для демократической Беларуси.





На встрече также обсуждались вопросы реабилитации белорусов, получивших тяжелые травмы во время протестов, а также стипендиальные программы для спортсменов, чтобы они могли продолжать тренироваться в Польше.









Как сообщает пресс-служба польского премьер-министра, «основной темой переговоров Матеуша Моравецкого и Светланы Тихановской стала текущая ситуация и развитие событий в Беларуси». На встрече также обсуждались вопросы польской поддержки белорусского общества на пути демократических преобразований, говорится в сообщении.





Официальный сайт главы польского правительства напоминает, что «Матеуш Моравецкий с самого начала активно участвовал в обеспечении международной поддержки демократических преобразований в Беларуси». Именно он через день после объявления итогов выборов в Беларуси призвал к внеочередному саммиту Совета Европы по белорусским событиям. В тот же день премьер-министр также поговорил по телефону с лидерами ЕС.





Напомним, что ранее Тихановская встретилась с руководством Франции и Германии, а на прошлой неделе состоялась беседа с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии.