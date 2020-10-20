Об этом Ольга Северинец, жена оппозиционного политика, узнала из его письма.





Павлу Северинцу 43 года. Он — бывший лидер молодофронтовцев, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия". За организацию уличных акций протеста дважды был осуждён на "химию". В этом году его задержали 7 июня. Сначала это был административный арест, который неоднократно продлевался. После 75 суток за решёткой Следственный комитет заявил, что Северинец проходит по уголовному делу о подготовке "массовых беспорядков".





Письмо маленькому сыну / facebook.com/vola.sieviaryniec



