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Лукашенко: "Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей"

20.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 октября во время кадровых назначений Александр Лукашенко много говорил о протестах и том, что "будет наведён порядок".



И вдруг упомянул 73-летнюю Нину Багинскую, которая на протяжении десятилетий участвует в уличных акциях и всегда с бело-красно-белым флагом в руках, передает "Еврорадио".

"Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей, — говорил Лукашенко. — Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить... Я помню ещё Нину Багинскую, в шутку говорю, в "службе безопасности Позняка" работала... Ну, молодец. Она-убеждённый человек. Ну, что ты здесь скажешь: она убеждённый человек. Да, её взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убеждённый человек, и её ни в коем случае нельзя забирать с улицы. Потому что декорации исчезнут".

Нина Багинская — один из символов белорусских протестов. Она — пример несокрушимости, незыблемости. Неслучайно Александр Лукашенко решил пошутить именно так.
 
 
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20 октября во время кадровых назначений Александр Лукашенко много говорил о протестах и том, что "будет наведён порядок".
 
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