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Лукашенко: Люди понимают – чтобы жить хорошо, надо вкалывать до посинения

20.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Время требует надежных людей, верных и преданных своему государству, заявил Александр Лукашенко сегодня во время кадровых назначений, сообщает телеканал «МИР 24». Из Дворца Независимости с новыми портфелями ушли 11 человек.

Во время встречи президент затронул и вопросы общественно-политического плана. Коснулся темы изменений Конституции. Сейчас в стране идет обсуждение поправок в Основной закон. Каждый белорус имеет возможность внести свои предложения. Глава государства предупредил – чтобы хорошо зарабатывать, нельзя сидеть сложа руки.

«Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, пусть попробуют. С неба ничего не свалится. Старшие поколения и даже люди 35, 40, 50 лет понимают, что надо вкалывать до посинения, чтобы жить хорошо. У нас нет шальных денег. Нам все надо добывать собственными руками. Я хочу, чтобы вы это донесли до каждого человека», – сказал Александр Лукашенко.

Сегодня президент назначил нового гендиректора нефтеперерабатывающего гиганта: Андрей Сойко стал у руля новополоцкого «Нафтана». Три вуза сменили ректоров: Брестский технический, Минский лингвистический, а также Белорусский университет культуры и искусств. Также Лукашенко назначил нового помощника президента по Могилевской области, им стал Леонид Мартынюк. Александр Лукашенко также согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.



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В Беларуси идет обсуждение поправок в Конституцию.
 
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