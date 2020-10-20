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Минздрав обновил список стран, после посещения которых нужно уходить на самоизоляцию. Литва и Польша снова в нем
Источник материала: Onliner
Минздрав
Эти страны ранее были исключены из списка «опасных», но теперь их вернули: вторая волна COVID-19 подступает. Вот они:
Французская Республика, Королевство Бельгия, Великое Герцогство Люксембург, Республика Молдова, Соединенные Штаты Америки, Ливанская Республика, Королевство Нидерландов, Исландия, Чешская Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Румыния, Республика Северная Македония, Ирландия, Португальская Республика, Республика Словения, Словацкая Республика, Тунисская Республика, Республика Хорватия, Босния и Герцеговина, Швейцарская Республика, Республика Польша, Литва, Швеция, Дания, Лихтенштейн, Мальта, Болгария, Канада.
Еще 104 страны перечислены
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Минздрав обновил список стран, после посещения которых нужно уходить на самоизоляцию. Литва и Польша снова в нем
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