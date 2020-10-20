Минздрав обновил список стран, после посещения которых нужно уходить на самоизоляцию. Литва и Польша снова в нем

Источник материала: Onliner

Минздрав актуализировал список стран, по прибытии из которых белорусы будут обязаны самоизолироваться на 10 дней. До этого времени в перечне было 104 страны, теперь же их станет на 28 больше. Новые правила вступают в силу 21 октября.

Эти страны ранее были исключены из списка «опасных», но теперь их вернули: вторая волна COVID-19 подступает. Вот они:

Французская Республика, Королевство Бельгия, Великое Герцогство Люксембург, Республика Молдова, Соединенные Штаты Америки, Ливанская Республика, Королевство Нидерландов, Исландия, Чешская Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Румыния, Республика Северная Македония, Ирландия, Португальская Республика, Республика Словения, Словацкая Республика, Тунисская Республика, Республика Хорватия, Босния и Герцеговина, Швейцарская Республика, Республика Польша, Литва, Швеция, Дания, Лихтенштейн, Мальта, Болгария, Канада.

Еще 104 страны перечислены здесь .