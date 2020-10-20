Названа причина более двух третей смертей из-за болезней сердца в мире

Источник материала: Tut.by

Более двух третей от всех смертей в мире из-за болезней сердца можно было бы предотвратить с помощью более здорового питания. Таковы результаты исследования, опубликованного в Европейском кардиологическом журнале, пишет MedicalXpress .



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К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные крупного исследования, которое проводилось в 195 странах в период с 1990 по 2017 год. Они подсчитали влияние одиннадцати факторов риска на смерть от ишемической болезни сердца: от диеты и высокого давления до курения и употребления алкоголя. Если предположить, что все другие факторы риска не изменились, 69,2% случаев смерти от ишемической болезни сердца во всем мире можно было бы предотвратить с помощью более здоровой диеты.

«Наш анализ показывает, что нездоровое питание, высокое давление и высокий уровень холестерина являются основными причинами смерти от ишемической болезни сердца, — сказала автор исследования, доктор Синяо Лю из Центрального Южного университета (Чанша) в Китае. — Более 6 миллионов смертей можно было бы избежать, сократив потребление пищевых продуктов глубокой переработки, сладких напитков, транс- и насыщенных жиров, добавленной соли и сахара, увеличив при этом потребление рыбы, фруктов, овощей, орехов и цельнозерновых продуктов».