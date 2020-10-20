США отказали Беларуси в получении статуса страны с рыночной экономикой

Соединенные Штаты Америки решили сохранить статус Беларуси как страны с нерыночной экономикой (non-market economy, NME) в соответствии с американским антидемпинговым законом, говорится в сообщении Министерства торговли США.





«Решение вытекает из просьбы правительства Беларуси о пересмотре статуса страны с нерыночной экономикой. В результате принятого решения Министерство торговли США продолжит рассматривать Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах», — отмечает американское ведомство.

Как сообщалось, правительство Беларуси обратилось к властям США с просьбой снять статус страны с нерыночной экономикой в феврале 2020 года. Минэкономики тогда напомнило, что статус «страны с нерыночной экономикой» был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным.

Так, при расчете антидемпинговой пошлины для страны с нерыночной экономикой цена на товар определяется исходя не из нормальных условий этой страны, а из условий специально подобранной страны-аналога, что позволяет устанавливать завышенный размер пошлины.

Ранее успешно был пересмотрен статус экономики России, Казахстана, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии.

В октябре 2019 года Министерство экономики Беларуси заключило соглашение с компанией Crowell & Moring по юридическому сопровождению процесса перевода страны из статуса государства с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

В декабре 2019 года от лица правительства Беларуси в Минторг США была направлена первичная заявка на инициирование процедуры пересмотра статуса белорусской экономики. Министерство торговли США посчитало, что правительство Беларуси предоставило достаточные доказательства для начала процедуры пересмотра статуса белорусской экономики.

«Республика Беларусь исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр Минторгом США статуса нашей экономики позволит формально подтвердить то, что существует де-факто. Присвоение Беларуси статуса страны с рыночной экономикой позволит устранить дискриминационные методы расчетов размеров ставок защитных пошлин, избежать их необоснованного завышения по отношению к белорусской продукции в США и будет способствовать наращиванию белорусского экспорта в США», — говорилось в сообщении Минэкономики.

«Помимо очевидных экономических выгод, в контексте нормализации белорусско-американских отношений положительное решение данного вопроса будет иметь серьезные имиджевые преимущества для нашей страны в системе международной торговли», — пояснили в министерстве.

Кроме того, получение статуса рыночной экономики в органах США будет способствовать формированию недискриминационных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО, подчеркивали в Минэкономики.