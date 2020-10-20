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В Минске подросток на велосипеде попал под колеса на пешеходном переходе. Авария попала на видео (видео)

20.10.2020 20:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Это произошло сегодня примерно в 16:30 на улице Уборевича в Минске. Как сообщили в ГАИ, водитель 1993 года рождения двигался на автомобиле Peugeot и сбил велосипедиста 2007 года рождения, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу с велодорожкой, светофор на этом участке дороге не работал: его еще не ввели в эксплуатацию.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Это произошло сегодня примерно в 16:30 на улице Уборевича в Минске. Как сообщили в ГАИ, водитель 1993 года рождения двигался на автомобиле Peugeot и сбил велосипедиста 2007...
 
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