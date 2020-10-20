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Жители Ждановичей ополчились против строительства высотки в парке. Что и для кого хотят строить?

20.10.2020 21:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителей Жданович сегодня ознакомили с планами строительства двухсекционного шестнадцатиэтажного дома с многоуровневым паркингом. Встреча прошла на повышенных тонах — у людей появилось много вопросов к проектировщикам и представителю минского райисполкома по существующей инфраструктуре. Так же выяснилось, что половина членов ЖСПК, который будет строить дом, — сотрудники МВД.

Что обсуждали?

В повестке общественного обсуждения — проект «Строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома в аг. Ждановичи Ждановичского сельсовета Минского района». Территория застройки — чуть больше гектара находится практически на въезде в Ждановичи со стороны минского проспекта Победителей. Ориентиром может служить молодой парк с камнем в честь Ивана Здановича (с этим именем связана история населенного пункта), который высадили в прошлом году дети из школы через дорогу. С западной стороны участка находится усадебная застройка, с восточной — улица Парковая, а с южной — многоквартирная застройка.



Здесь планируется построить двухсекционный дом на 16 этажей и 252 квартиры. Плюс многоуровневый паркинг на 200 машино-мест.


Заказчиком выступило ЖСПК «Солненый-2020», проектировщик — ООО «НикаПроект».

Дом для ОМОНа?

Еще до начала общественного слушания в Ждановичах появился слух, что новый дом строится для сотрудников ОМОНа. Поэтому вопрос, кто будет жить в высотке интересовал собравшихся не в последнюю очередь. Представитель Минского райисполкома интерес собравших частично удовлетворил, заявив, что дом строится для нуждающихся в улучшении жилищных условий Минского района, 50% из которых являются сотрудниками МВД. Собравшиеся отреагировали громким «Ага!». Однако педалировать эту тему не стали. Они стали на перебой озвучивать проблемы, которые нужно решить до того, как проектировать новое жилье в таких объемах.


Что не устраивает местных жителей?

  1. На перекрестке, где собираются строить дом, и так автомобильный трафик плотный.
  2. Строительство планируется на месте парка, который был высажен в прошлом году. Зря садили?
  3. В Ждановичах существуют проблемы с социальной инфраструктурой — на весь огромный поселок — одна амбулатория. В поселке два детских садика, и их явно недостаточно, школа переполнена, работает в две смены, нет продленки, многие дети ездят учиться в Веснянку.
  4. В Ждановичах проблемы с водой — она грязная и подается с перебоями. И если на существующие сети посадить двухсекционный дом, а по сути это две высотки по 16 этажей, воды вообще не будет.


Представитель ЖСПК «Солнечный-20» заявил, что все эти проблемы будут решатся, когда начнется проектирование дома. Но собравшиеся ему, похоже, не поверили:

— Да мы тут по 20 лет живем, а проблемы не решаются, — кричали они. — В садик не пробиться, школа переполнена, к врачу надо ехать в Боровляны.

Что в итоге?

Были среди общего шума и здравые предложения — сначала разработать план детального планирования, проанализировать чего не хватает, что нужно строить и так далее, а потом заниматься строительством, если они нужны этой территории. Сейчас таких документов просто нет.


Предложение было воспринято с энтузиазмом только со стороны зала и собравшиеся предложили писать о своем несогласии с предложенным проектом. Впрочем, их быстро осекли люди из президиума: «это общественное обсуждение — рекомендательное». То есть запретить или разрешить проектировать и строить люди не могут. Более того, людям было сказано, что решение принято и поддержано на уровне района, области и президента. Показать эти документы, правда, никто не смог.


Общий вывод, который сделали для себя люди — «будем долбить». Они намерены писать запросы и жалобы во все инстанции, вплоть до президента, так как считают, что сначала нужно решить проблемы Жданович с инфраструктурой (школой, садиком, поликлиникой, транспортом), а не увеличивать проблему, строя новые дома.

 
 
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