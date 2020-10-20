Тихановская на встрече с уволившимися белорусскими силовиками поддержала создание профсоюза силовых структур

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 20 октября в Варшаве провела встречу с бывшими белорусскими силовиками, покинувшими службу из-за несогласия с политикой властей. Они объединились в инициативу ByPol, сообщает телеграм-канал Тихановской.





На встрече, которая прошла в Центре Белорусской солидарности, присутствовал координатор ByPol Андрей Остапович — бывший старший следователь СК Беларуси, капитан юстиции. Также на встрече были участники инициативы ByPol: Игорь Лобан — бывший следователь по особо важным делам следственного управления СК по Гродненской области, майор юстиции; Матвей Купрейчик — бывший старший оперуполномоченный ОНиПТЛ главного управления внутренних дел Мингорисполкома, старший лейтенант милиции, Владимир Жигарь — бывший оперуполномоченный уголовного розыска Мозырского РУВД, лейтенант милиции.

Как отмечается в сообщении, бывшие силовики обратились к Светлане Тихановской с намерением создать профсоюз силовых структур. Действующий закон Беларуси не предусматривает наличие такового, но своим легитимным лидером представители ByPol считают именно Тихановскую, поэтому спросили ее разрешения.

«Мы хотим, чтобы силовики не были полностью зависимы от начальствующего состава и понимали, что коллеги их поддержат. К нам уже присоединились около двадцати сотрудников силовых структур, и присоединяются еще. Мы призываем наших коллег, которые находятся в Беларуси, переходить на нашу сторону. Мы давали присягу народу. У нас есть поддержка и инфраструктура, чтобы помочь вам сохранить свою совесть», — приводятся слова участников встречи.

Тихановская поддержала создание профсоюза и предложила собеседникам провести отдельную закрытую встречу «по вопросу перехода сотрудников силовых структур на сторону белорусского народа».

Ранее 20 октября в Варшаве экс-кандидат в президенты Беларуси встретилась с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Она передала список рекомендаций о том, как улучшить процедуру получения гуманитарных виз в Польшу, а также получения права работать на территории страны. Обсуждены также вопросы реабилитации белорусов, которые получили тяжелые травмы во время протестов, стипендиальные программы для спортсменов, чтобы они могли продолжать тренироваться в Польше.

Тихановская также обсудила с главой администрации президента Польши Кшиштофом Щерским выдвинутый ею ультиматум белорусским властям и план по выходу Беларуси из кризиса.

До встречи со Щерским Тихановская обсудила вопросы помощи белорусам, которые вынужденно покинули родину, с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

Экс-кандидат в президенты Беларуси также выступила на открытии учебного года Колледжа Европы и обновленной программы Калиновского в Варшавском университете.