В Ждановичах хотят построить многоэтажку для сотрудников МВД. Местные жители негодуют

Источник материала: Onliner

В Ждановичах грядут перемены: здесь, в границах улицы Парковой и Солнечной, собираются построить 16-этажный дом на 225 квартир. Местные жители негодуют сразу по многим причинам. Во-первых, на этом самом месте всего год назад высадили парк с мемориальной табличкой в честь 155-летия основателя поселка Ивана Здановича. Во-вторых, в агрогородке и так проблемы с инфраструктурой: по утрам на перекрестке с проспектом Победителей пробки, в детский сад очередь занимают еще во время беременности, в школе мест не хватает, а в амбулатории с потоком больных не справляются — приходится ездить в Минск... Куда девать еще 700 человек, непонятно. Есть и еще один деликатный момент: по слухам, дом строится для сотрудников МВД. Это тоже нравится не всем. Сегодня состоялась презентация проекта. На ней побывали и журналисты Onliner.





На часах — 16:00. Казалось бы, рабочее время, но в сельсовете уже не протолкнуться: желающих обсудить новый проект оказалось так много, что пришлось искать дополнительные стулья. Защищаться от эмоциональных нападок и тонны вопросов, которые обычно возникают на подобного рода мероприятиях, приготовились четверо: начальник управления архитектуры и строительства Минского райисполкома Роман Воравко, его заместитель Екатерина Зайцева, представитель заказчика проекта ЖСПК «Солнечный-2020» Дмитрий Попов и главный архитектор проекта Игорь Шакаль.





Всеобщее напряжение чувствовалось в самом начале встречи. На свой страх и риск первым взял слово Игорь Шакаль, представляющий компанию-разработчика «Никапроект». Он ровным голосом начал рассказывать, что же все-таки собираются построить в агрогородке.

— Жилой многоквартирный дом из двух секций средних потребительных качеств. На выбор — одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Общая площадь застройки — 16 000 кв. м. Располагается на всем известном пятачке в 1,1 га.





— Это не пятачок, это сквер! Нагло врете, — криком прерывает его какой-то мужчина.

— Типовые секции сделаны из изделий Солигорского домостроительного комбината. Дом в 16 этажей... — как ни в чем не бывало продолжил архитектор. — Рядом запроектирован 5-этажный паркинг на 200 машино-мест. Сама территория будет благоустроена, разбиты пешеходные дорожки, детские площадки...





Все вокруг зашумели. Сквозь многоголосие прорвался чей-то крик: — А кто учредители товарищества собственников? — 50% — это сотрудники МВД.

Люди недовольно загалдели. Из зала чиновникам (и не только) прилетел следующий упрек:

— У нас здесь проблема с водой. Она грязная, все ванные и туалеты уже красного цвета. Подается с перебоями. У всех котлы ломаются из-за нее.

— Поменяем насосы, установим станцию обезжелезивания... — парирует представитель ЖСПК.





— Это все демагогия!

Не давая опомниться оппонентам, жители продолжают высказывать свое недовольство:

— Единственная школа рассчитана на 370 человек, а обучается в ней почти 700. Многие возят своих детей в Минск, но и там не всегда есть свободные места. Очередь в садик расписана на 3 года вперед. Где будут учиться дети новых жильцов? — резонно замечает педагог школы.













— Постройте лучше новую поликлинику, а не дом! Народ мотается к узким специалистам в город или Боровляны! — вторят ей другие.

— Парковка прямо напротив школы. Представляете, какой будет трафик? Там даже светофора нет, — восклицают третьи.

— Мы только высадили сквер в честь Ивана Здановича, а вы предлагаете его срубить и построить многоэтажки! — не унимаются четвертые.









Член «Солнечного-2020» Попов пытается утихомирить толпу, предлагая работать над проектом совместно с председателями других кооперативов. Люди его не слышат, кричат, что нужно сначала решить насущные проблемы, а только потом возводить очередной муравейник. Да и вообще, не мешало бы получить заключение учреждений здравоохранения, образования о том, что появление новой многоэтажки не ухудшит положения соседей.

— То есть пусть другие живут на улицах? — не выдерживает Попов.





В ответ у него интересуются, а кто вообще утвердил этот проект.

— Решение приняли Минский райисполком, Минский облисполком и президент...

— Так вы что нас здесь для галочки собрали? — смеется пожилая женщина.

— А протокол встречи будет? — cпрашивают с галерки.

— Нет, презентация не подразумевает составление протокола, — объясняет Екатерина Зайцева. — Все свои предложения вы можете вносить в журнал по общественным обсуждениям. Их рассмотрит архитектурно-градостроительный совет, после чего на сайте райисполкома будет вывешен протокол.

Кто-то из толпы предлагает писать вместо этого коллективную жалобу в райисполком и выше.





Внезапно со своего места встает молодой человек. Как мы узнаем позже, он по образованию архитектор, в агрогородке живут его друзья, к судьбе которых он неравнодушен.

— Насколько мне известно, на территории Ждановичей есть красные линии — это территория, зарезервированная под инженерно-транспортную инфраструктуру. На ней можно размещать улицы, дороги, инженерные сети. А вот дома нельзя. Учитывалось ли это в проекте? Кроме того, в документах общего планирования территории Минского района указано, что дома должны быть повышенных потребительских качеств, а не средних — получается, проект этому не соответствует. Также БелНИИ градостроительства разрабатывал документ, по которому между первой и второй кольцевыми нельзя возводить дома высотой более 5 этажей. И есть ли в ПАСЧ, обсаживающей район, лестница нужной высоты на случай ЧП в новой многоэтажке? — задал свои вопросы архитектор в надежде получить на них ответы. Лица из администрации предложили составить их в письменной форме.





Удивленные подкованностью молодого человека, собравшиеся зааплодировали. Потом еще немного поспорили. Так ни к чему новому и не пришли (против строительства местные выступают уже не первый день), решили на сегодня разойтись. Завтра самые активные планируют встретиться вновь, чтобы обсудить дальнейший план действий. Возможно, им придется еще немного поволновать чиновников. Но тем, скорее всего, не привыкать.

Ознакомиться с материалами проекта можно с 6 октября 2020 года по 30 октября 2020 года (с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) в Ждановичском сельском исполнительном комитете по адресу: Минский район, аг. Ждановичи, ул. Парковая, 4.

Замечания и предложения принимаются с 6 октября 2020 года по 30 октября 2020 года (с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) письменно, путем занесения в журнал по общественным обсуждениям в Ждановичском сельском исполнительном комитете по адресу: Минский район, аг. Ждановичи, ул. Парковая, 4 и с 6 октября 2020 года по 30 октября 2020 года с использованием электронных средств связи (e-mail: jdanovichi@mrik.gov.by , zam_stroit@mrik.gov.by ) с пометкой «общественное обсуждение».