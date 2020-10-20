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Telegram-канал Nexta сменил название на Hexta

20.10.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Telegram-канал Nexta сменил название вскоре после того, как суд в Минске признал его материалы и логотип экстремистскими.



Telegram-канал Nexta, активно занимающийся освещением акций протеста в Беларуси, во вторник, 20 октября, сменил свое название на Hexta.

Ранее в тот же день суд Центрального района Минска принял решение признать экстремистским канал и его логотип "в связи с содержанием информационной продукции", призывающей к "организации и осуществлению массовых беспорядков".

Между тем создатели Telegram-канала отметили, что "сатирическая Luxta по-прежнему в законе". "Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом. Все предложения по поводу нового "неэкстремистcкого" логотипа и названия можно кидать в наш бот: @nextamail_bot", - говорится далее в заявлении.


Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны выходцем из Беларуси Степаном Путило, проживающим сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов, Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе 2020 года Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск.
 
Теги: Минск
 
 
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Telegram-канал Nexta сменил название вскоре после того, как суд в Минске признал его материалы и логотип экстремистскими.
 
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