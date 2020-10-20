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Лукашенко: Время требует преданных государству людей
20.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Время требует надежных людей, верных и преданных своему государству. Об этом заявил Александр Лукашенко во время кадровых назначений, передает телеканал «МИР 24».
Сегодня 11 человек ушли из Дворца Независимости с новыми портфелями. Руководителем нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке стал Андрей Сойко. Три вуза сменили ректоров: Брестский технический, Минский лингвистический, а также Белорусский университет культуры и искусств. Кроме того, Лукашенко назначил нового помощника президента по Могилевской области, им стал Леонид Мартынюк. Ранее он занимал должность председателя райисполкома.
Александр Лукашенко также согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.
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Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время кадровых назначений.
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