Лукашенко: Время требует преданных государству людей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Время требует надежных людей, верных и преданных своему государству. Об этом заявил Александр Лукашенко во время кадровых назначений, передает телеканал «МИР 24».

Сегодня 11 человек ушли из Дворца Независимости с новыми портфелями. Руководителем нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке стал Андрей Сойко. Три вуза сменили ректоров: Брестский технический, Минский лингвистический, а также Белорусский университет культуры и искусств. Кроме того, Лукашенко назначил нового помощника президента по Могилевской области, им стал Леонид Мартынюк. Ранее он занимал должность председателя райисполкома.

«Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству, чтобы нас не порвали на куски и не разделили. Уже, извините меня, некоторые рот раскрыли и видят не кусок Беларуси, а в целом Беларусь им уже нужна. Ну так, а мы зачем? Мы где будем тогда? Мы никогда не думали, что мы, хозяйственники, и нам придется еще нести на себе какую-то излишнюю нагрузку идеологическую. Оказалось, да, надо идеологией заниматься, работать с людьми, надо им показывать, что происходит. Для вас это не актуально, поскольку Минск оказался и глубинка – это две разные вещи», – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко также согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.