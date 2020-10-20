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«Пежо» сбило 13-летнего велосипедиста в Чижовке
Источник материала: Навiны
Вечером 20 октября легковой автомобиль «Пежо» сбил 13-летнего велосипедиста.
По сообщению столичной ГАИ, 27-летний водитель автомобиля Peugeot ехал по улице Уборевича и, проезжая пешеходный переход с велодорожкой, сбил велосипедиста 2007 года рождения.
Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.
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Вечером 20 октября легковой автомобиль «Пежо» сбил 13-летнего велосипедиста.
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