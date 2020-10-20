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В реке под Веткой утонул 74-летний рыбак
Источник материала: Навiны
В реке Беседь возле деревни Чемерня Ветковского района утонул местный житель, отправившийся на лодке рыбачить.
По сообщению ОСВОДа, днем 19 октября перевернулась лодка с рыбаком. Прибывшие водолазы обнаружили в воде тело погибшего.
Специалисты напомнили о необходимости надевать спасательный жилет.
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В реке Беседь возле деревни Чемерня Ветковского района утонул местный житель, отправившийся на лодке рыбачить.
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