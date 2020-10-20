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В реке под Веткой утонул 74-летний рыбак

20.10.2020 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В реке Беседь возле деревни Чемерня Ветковского района утонул местный житель, отправившийся на лодке рыбачить.

В реке под Веткой утонул 74-летний рыбак
Фото: ОСВОД

По сообщению ОСВОДа, днем 19 октября перевернулась лодка с рыбаком. Прибывшие водолазы обнаружили в воде тело погибшего.

Специалисты напомнили о необходимости надевать спасательный жилет.

 
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В реке Беседь возле деревни Чемерня Ветковского района утонул местный житель, отправившийся на лодке рыбачить.
 
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