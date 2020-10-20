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Лукашенко распорядился не задерживать Нину Багинскую

20.10.2020 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов 20 октября высказался о 73-летней оппозиционной активистке Нине Багинской.

Лукашенко распорядился не задерживать Нину Багинскую

«Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

«Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Пазьняка работала. Ну, молодец. Она убежденный человек. Ну что тут скажешь, она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек. Ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут», — заявил Лукашенко.

Нина Багинская — демократический активист, участвует в протестных акциях с 1988 года. После президентских выборов 9 августа 2020 года стала одним из символов белорусского протеста. Багинскую неоднократно задерживали во время уличных акций, в том числе на женских маршах текущего года, и отбирали у нее бело-красно-белые флаги.

 
 
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Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов 20 октября высказался о 73-летней оппозиционной активистке Нине Багинской.
 
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