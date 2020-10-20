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С 1 ноября сотовые операторы Беларуси и России начнут отмену роуминга. Цены снизятся в 20 раз

20.10.2020 22:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«По роумингу отмечен был явный прогресс. С 1 ноября [страны] переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость: достаточно сказать, с 30 центов до 1,5», — заявил сегодня госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Об этом пишет ТАСС.

— Сейчас посмотрят, как это будет работать, потом дальше будут развивать эту тему в направлении отмены роуминга, насколько это будет возможно, потому что там всем операторам надо просчитать свои издержки, которые связаны с этим, формы компенсации этих издержек и так далее. Но уже прогресс есть, и тут мы должны сказать спасибо нашим министрам связи, которые вообще достаточно продуктивно, эффективно над этим работают, — добавил госсекретарь.

Напомним, над вопросом отмены роуминга страны работают с 2017 года, а разговоры об этом ведутся как минимум с 2013 года.

 
 
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«По роумингу отмечен был явный прогресс. С 1 ноября [страны] переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не…Читать далее…
 
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