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Действительно ли Лукашенко наелся власти?
Источник материала: Навiны
«Уходи!» — одно из главных требований белорусских
Какие силы и обстоятельства могут заставить первого президента Беларуси передать бразды второму? Или же это немыслимо в принципе?
Снова про посиневшие руки
Больную тему Лукашенко в очередной раз затронул 20 октября, когда, выражаясь официальным языком, рассматривал кадровые вопросы — проще говоря, расставлял на должности новых чиновников.
Обращаясь к назначенцам, он заявил: «Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками — много раз говорил — не держится».
А выпущенный из следственного изолятора Юрий Воскресенский в большом
Сразу возникает вопрос: если наелся, то зачем было идти на выборы нынешнего года, которые привели к острейшему внутриполитическому кризису? Ведь наверняка Лукашенко знал реальную социологию, незавидные, далекие от
Но он пошел. Причем сразу была избрана тактика бесцеремонной нейтрализации,
Этот политический и правовой беспредел, в общем-то, и вывел на улицы массу белорусов. Так что вождь режима, не пожелавший уйти вовремя и красиво (ну, относительно красиво), в общем-то, сам накликал сегодняшние проблемы на свою голову.
Вождь проговаривает собственные фобии?
Так почему же он так упорно не хочет уходить? 20 октября, обращаясь к назначенцам, Лукашенко пояснил: «Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (участников провластного митинга в Минске. — А.К.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски».
Этот мотив звучит в его объяснениях постоянно. Мол, давно ушел бы на покой, но не могу отдать на растерзание страну и соратников, людей системы и преданных системе.
В частности, в таком духе идет зомбирование силовиков. И ряд высоких чинов в погонах, судя по их высказываниям в госСМИ, действительно видят в участниках протестов неких кровожадных монстров, готовых в случае своей победы растерзать верных слуг режима.
Можно допустить, что многие из них — и которые в погонах, и цивильные — действительно боятся за свою судьбу при новой власти. При том что соперница Лукашенко Светлана Тихановская подчеркивает: тотальной люстрации не будет, к каждому подойдут индивидуально, разберутся по закону. Она же заявляла, что в случае добровольного и мирного ухода с поста президента Лукашенко может получить гарантии безопасности.
Но проблема в том, что он, видимо, никому по-настоящему не доверяет и не верит в гарантии даже от своих соратников, не говоря уж о политических противниках. И очень похоже на то, что, демонстрируя заботу о безопасности подчиненных и сторонников, Лукашенко волей-неволей проговаривает собственные фобии.
Рудковский: Лукашенко думает о транзите власти
«Лукашенко женился на власти. Он очень сильно привязан к власти. Это сильно вросло в него. Тем не менее, есть вещи, которые могут привести его к разводу», — заявил в комментарии для Naviny.by директор Белорусского института стратегических исследований (BISS) Петр Рудковский.
Он считает, что Лукашенко может пойти на транзит власти, если придет к выводу, что оставаться во власти — еще больший риск. И сейчас он, вероятно, очень серьезно осознает «рискованность того, чтобы держаться за власть любой ценой еще три-пять лет».
«Разговор о
Кремль тоже поощряет транзит власти в Беларуси, но при этом играет в
Вероятность того, что Лукашенко пойдет на транзит власти в течение своей нынешней каденции, директор BISS оценивает в 70-80%. И если это случится, то сработают не идеалы, не моральные принципы или умение держать свое слово, а «банальный экзистенциальный расчет».
Лукашенко может стремиться к транзиту власти по своему сценарию, Кремль — по своему. Но «демократическое сообщество может на этом выиграть», отметил собеседник Naviny.by. Он сослался на примеры трансформаций, произошедших в свое время в Испании, Португалии, советской перестройки, когда авторитарные режимы хотели усовершенствовать свою систему или совершить транзит власти, но все пошло иначе и произошла демократизация.
Чтобы добиться успеха,
Поротников: «Он не мыслит Беларусь без себя»
Держаться за кресло и полномочия Лукашенко заставляет «сочетание трех факторов», заявил в комментарии для Naviny.by руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. Во-первых, это «беззаветная любовь к власти». Во-вторых — соображения личной безопасности: «В своей системе координат он очень здравомыслящий человек. Он понимает, что на сегодняшний день сохранение не просто его власти, а именно его всевластия — это для него единственный шанс физического выживания».
Какие же опасности грозят первому президенту Беларуси в случае отставки?
«Александр Лукашенко — человек очень информированный и очень несдержанный на язык. Лишись он текущего статуса и той защиты, которую дает этот статус, найдется немало людей и на востоке, и на западе, которые будут заинтересованы в том, чтобы он не дай бог, скажем мягко, не написал мемуары», — поясняет эксперт.
«Ну и третий момент — он субъективный идеалист. Он человек, который считает, что у него есть назначенная свыше сакральная миссия, которую он должен выполнять до конца. И вообще он мыслит себя в качестве демиурга Беларуси. То есть он не мыслит Беларусь без себя», — рассуждает собеседник Naviny.by.
В общем, «тут и его страхи, и его страсти, и его, как он понимает, моральный долг», резюмировал аналитик. Исходя из этого, он скептически относится к возможности транзита власти в Беларуси по доброй воле нынешнего правителя.
«Единственное исключение составляет ситуация, при которой Александр Лукашенко по состоянию здоровья не сможет выполнять свои обязанности в качестве руководителя», — добавил Поротников.
Узел политического кризиса может затянуться еще туже
Но пока Лукашенко бодр, летом выкарабкался из-под «короны» и всем своим видом демонстрирует: не дождетесь!
Да, обстоятельства вынуждают его говорить о некоем диалоге и конституционной реформе. Однако при этом он не ослабляет силового давления на протестующих (и не только на них — под замес
Изменения конституции обсуждаются на официозных «диалоговых площадках», легитимировать свой вариант этих изменений Лукашенко собирается через бутафорское Всебелорусское народное собрание (что показательно, не предусмотренное Основным законом, созданное в свое время волюнтаристским образом).
В общем, по всем признакам он пытается протащить свой вариант Конституции и сымитировать его народную поддержку. Не факт, что конституционная реформа в таком исполнении приведет к его уходу если не на пенсию, то на какую-то почетную позицию по образцу Нурсултана Назарбаева.
Вполне вероятно, что Лукашенко просто пытается затянуть время, перемолоть протесты, пустить пыль в глаза и обществу, и Западу, и Москве, чтобы в итоге всех обвести вокруг пальца и банально остаться на своем посту.
Да, чем дальше, тем это рискованнее. Унять амбиции и фобии, аккуратно подобрать преемника? Но он помнит о скелетах в шкафу, не верит в обещания и благородство, зато верит в свою звезду. И готов драться за власть даже
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Он понимает, что держаться за нее рискованно, но сильно тревожится за свою безопасность в случае ухода, считают эксперты.
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