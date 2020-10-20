Действительно ли Лукашенко наелся власти?

«Уходи!» — одно из главных требований белорусских протестов , сотрясающих страну после выборов 9 августа. Александр Лукашенко, в свою очередь, рефреном твердит, что наелся власти и не собирается держаться за нее посиневшими пальцами. Даже признал, что «немного пересидел». Однако уходить явно не рвется .

Какие силы и обстоятельства могут заставить первого президента Беларуси передать бразды второму? Или же это немыслимо в принципе?



Фото president.gov.by

Снова про посиневшие руки

Больную тему Лукашенко в очередной раз затронул 20 октября, когда, выражаясь официальным языком, рассматривал кадровые вопросы — проще говоря, расставлял на должности новых чиновников.

Обращаясь к назначенцам, он заявил: «Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками — много раз говорил — не держится».

А выпущенный из следственного изолятора Юрий Воскресенский в большом интервью TUT.by заявил, что на сенсационной встрече с политзаключенными 10 октября Лукашенко «дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок — “Даю вам слово, ребята”».

Сразу возникает вопрос: если наелся, то зачем было идти на выборы нынешнего года, которые привели к острейшему внутриполитическому кризису? Ведь наверняка Лукашенко знал реальную социологию, незавидные, далекие от пропагандистской дезы действительные цифры своей популярности.

Но он пошел. Причем сразу была избрана тактика бесцеремонной нейтрализации, брутального подавления оппонентов, игры без правил (а иначе как выиграть, если рейтинг ниже плинтуса?).

Этот политический и правовой беспредел, в общем-то, и вывел на улицы массу белорусов. Так что вождь режима, не пожелавший уйти вовремя и красиво (ну, относительно красиво), в общем-то, сам накликал сегодняшние проблемы на свою голову.

Вождь проговаривает собственные фобии?

Так почему же он так упорно не хочет уходить? 20 октября, обращаясь к назначенцам, Лукашенко пояснил: «Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (участников провластного митинга в Минске. — А.К.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски».

Этот мотив звучит в его объяснениях постоянно. Мол, давно ушел бы на покой, но не могу отдать на растерзание страну и соратников, людей системы и преданных системе.

В частности, в таком духе идет зомбирование силовиков. И ряд высоких чинов в погонах, судя по их высказываниям в госСМИ, действительно видят в участниках протестов неких кровожадных монстров, готовых в случае своей победы растерзать верных слуг режима.

Можно допустить, что многие из них — и которые в погонах, и цивильные — действительно боятся за свою судьбу при новой власти. При том что соперница Лукашенко Светлана Тихановская подчеркивает: тотальной люстрации не будет, к каждому подойдут индивидуально, разберутся по закону. Она же заявляла, что в случае добровольного и мирного ухода с поста президента Лукашенко может получить гарантии безопасности.

Но проблема в том, что он, видимо, никому по-настоящему не доверяет и не верит в гарантии даже от своих соратников, не говоря уж о политических противниках. И очень похоже на то, что, демонстрируя заботу о безопасности подчиненных и сторонников, Лукашенко волей-неволей проговаривает собственные фобии.

Рудковский: Лукашенко думает о транзите власти

«Лукашенко женился на власти. Он очень сильно привязан к власти. Это сильно вросло в него. Тем не менее, есть вещи, которые могут привести его к разводу», — заявил в комментарии для Naviny.by директор Белорусского института стратегических исследований (BISS) Петр Рудковский.

Он считает, что Лукашенко может пойти на транзит власти, если придет к выводу, что оставаться во власти — еще больший риск. И сейчас он, вероятно, очень серьезно осознает «рискованность того, чтобы держаться за власть любой ценой еще три-пять лет».

«Разговор о конституционной реформе — это разговор о каком-то транзите власти», — полагает аналитик. Вместе с тем, по его мнению, ни Лукашенко, ни его окружение не знают, как это сделать безопасно.

Кремль тоже поощряет транзит власти в Беларуси, но при этом играет в свою игру , хотя «ныне есть точки совпадения, в частности — что сейчас нельзя допустить неконтролируемого перехода власти». И окружение Лукашенко, и Кремль «работают над тем, как это сделать контролируемым образом», подчеркнул эксперт. Он допускает, что интересы Лукашенко и Москвы в этом вопросе могут разойтись .

Вероятность того, что Лукашенко пойдет на транзит власти в течение своей нынешней каденции, директор BISS оценивает в 70-80%. И если это случится, то сработают не идеалы, не моральные принципы или умение держать свое слово, а «банальный экзистенциальный расчет».

Лукашенко может стремиться к транзиту власти по своему сценарию, Кремль — по своему. Но «демократическое сообщество может на этом выиграть», отметил собеседник Naviny.by. Он сослался на примеры трансформаций, произошедших в свое время в Испании, Португалии, советской перестройки, когда авторитарные режимы хотели усовершенствовать свою систему или совершить транзит власти, но все пошло иначе и произошла демократизация.

Чтобы добиться успеха, сторонники перемен в Беларуси должны оказывать давление на власть, «не переходя к насильственному , кровопролитному сценарию», считает Рудковский.

Поротников: «Он не мыслит Беларусь без себя»

Держаться за кресло и полномочия Лукашенко заставляет «сочетание трех факторов», заявил в комментарии для Naviny.by руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. Во-первых, это «беззаветная любовь к власти». Во-вторых — соображения личной безопасности: «В своей системе координат он очень здравомыслящий человек. Он понимает, что на сегодняшний день сохранение не просто его власти, а именно его всевластия — это для него единственный шанс физического выживания».

Какие же опасности грозят первому президенту Беларуси в случае отставки?

«Александр Лукашенко — человек очень информированный и очень несдержанный на язык. Лишись он текущего статуса и той защиты, которую дает этот статус, найдется немало людей и на востоке, и на западе, которые будут заинтересованы в том, чтобы он не дай бог, скажем мягко, не написал мемуары», — поясняет эксперт.

«Ну и третий момент — он субъективный идеалист. Он человек, который считает, что у него есть назначенная свыше сакральная миссия, которую он должен выполнять до конца. И вообще он мыслит себя в качестве демиурга Беларуси. То есть он не мыслит Беларусь без себя», — рассуждает собеседник Naviny.by.

В общем, «тут и его страхи, и его страсти, и его, как он понимает, моральный долг», резюмировал аналитик. Исходя из этого, он скептически относится к возможности транзита власти в Беларуси по доброй воле нынешнего правителя.

«Единственное исключение составляет ситуация, при которой Александр Лукашенко по состоянию здоровья не сможет выполнять свои обязанности в качестве руководителя», — добавил Поротников.

Узел политического кризиса может затянуться еще туже

Но пока Лукашенко бодр, летом выкарабкался из-под «короны» и всем своим видом демонстрирует: не дождетесь!

Да, обстоятельства вынуждают его говорить о некоем диалоге и конституционной реформе. Однако при этом он не ослабляет силового давления на протестующих (и не только на них — под замес попадают , например, журналисты, которые просто делают свою работу). Остаются за решеткой более девяноста политзаключенных, процесс дозированного выпуска отдельных персон под домашний арест или подписку о невыезде принципиально картины не меняет.

Изменения конституции обсуждаются на официозных «диалоговых площадках», легитимировать свой вариант этих изменений Лукашенко собирается через бутафорское Всебелорусское народное собрание (что показательно, не предусмотренное Основным законом, созданное в свое время волюнтаристским образом).

В общем, по всем признакам он пытается протащить свой вариант Конституции и сымитировать его народную поддержку. Не факт, что конституционная реформа в таком исполнении приведет к его уходу если не на пенсию, то на какую-то почетную позицию по образцу Нурсултана Назарбаева.

Вполне вероятно, что Лукашенко просто пытается затянуть время, перемолоть протесты, пустить пыль в глаза и обществу, и Западу, и Москве, чтобы в итоге всех обвести вокруг пальца и банально остаться на своем посту.