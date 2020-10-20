Лукашенко утвердил договор о займе МБРР в 100 млн евро на модернизацию высшего образования Беларуси

Александр Лукашенко подписал указ № 367 «Об утверждении международного договора и его реализации».





Документ предусматривает реализацию соглашения о займе, предоставляемом Беларуси Международным банком реконструкции и развития в 100 млн евро для проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь», сообщает пресс-служба Лукашенко.

Проект направлен на улучшение качества подготовки кадров в учреждениях высшего образования и повышение эффективности оказываемых услуг.

В соответствии с соглашением, подписанным в Минске 23 июня 2020 года, более 90% средств будет направлено на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение современным оборудованием, остальная часть — на совершенствование процессов и технологий обучения и преподавания, формирование системы обеспечения качества высшего образования и управление проектом.

Персональная ответственность за реализацию проекта модернизации высшего образования и целевое расходование средств возложена на министра образования.

Как сообщалось, в соответствии с соглашением Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) предоставит Беларуси этот заем в 2020—2025 годах.

В рамках реализации соглашения планируется создать междисциплинарный учебно-исследовательский центр на базе Белорусского государственного университета. Он будет включать 37 учебных лабораторий и 9 центров коллективного пользования. Будет проведена модернизация более 60 учебно-исследовательских лабораторий, капитальный ремонт отдельных учебных корпусов учреждений высшего образования с созданием необходимой инфраструктуры для запланированных лабораторий и повышением энергоэффективности учебных корпусов.

Мероприятия будут реализованы в 18 вузах, в том числе в 10 региональных, подчиненных министерствам образования, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения.

В рамках проекта будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования (на всех уровнях образования).

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы на 1,9 млрд долларов. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на 942,71 млн долларов.