ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко утвердил договор о займе МБРР в 100 млн евро на модернизацию высшего образования Беларуси

20.10.2020 22:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко подписал указ № 367 «Об утверждении международного договора и его реализации».

Лукашенко утвердил договор о займе МБРР в 100 млн евро на модернизацию высшего образования Беларуси

Документ предусматривает реализацию соглашения о займе, предоставляемом Беларуси Международным банком реконструкции и развития в 100 млн евро для проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь», сообщает пресс-служба Лукашенко.

Проект направлен на улучшение качества подготовки кадров в учреждениях высшего образования и повышение эффективности оказываемых услуг.

В соответствии с соглашением, подписанным в Минске 23 июня 2020 года, более 90% средств будет направлено на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение современным оборудованием, остальная часть — на совершенствование процессов и технологий обучения и преподавания, формирование системы обеспечения качества высшего образования и управление проектом.

Персональная ответственность за реализацию проекта модернизации высшего образования и целевое расходование средств возложена на министра образования.

Как сообщалось, в соответствии с соглашением Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) предоставит Беларуси этот заем в 2020—2025 годах.

В рамках реализации соглашения планируется создать междисциплинарный учебно-исследовательский центр на базе Белорусского государственного университета. Он будет включать 37 учебных лабораторий и 9 центров коллективного пользования. Будет проведена модернизация более 60 учебно-исследовательских лабораторий, капитальный ремонт отдельных учебных корпусов учреждений высшего образования с созданием необходимой инфраструктуры для запланированных лабораторий и повышением энергоэффективности учебных корпусов.

Мероприятия будут реализованы в 18 вузах, в том числе в 10 региональных, подчиненных министерствам образования, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения.

В рамках проекта будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования (на всех уровнях образования).

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы на 1,9 млрд долларов. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на 942,71 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал указ № 367 «Об утверждении международного договора и его реализации».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Время требует преданных государству людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика