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«Сложно переносить такую травлю»: силовика с фото, которое облетело весь мир, бросила жена

20.10.2020 22:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Тимура Гришко — спецназовца, ставшего героем интернет-мемов, — бросила жена. Вот такая грустная новость.

Гришко прославился благодаря одному фото, которое распространили многие интернет-ресурсы. В ночь с 9 на 10 августа возле стелы «Минск — город-герой», где правоохранители жестко разгоняли протестную акцию, фотокорреспондент Reuters запечатлел, как на газоне без сознания лежит мужчина (позже выяснится, что его зовут Евгений Заичкин), а над ним, разведя руки, стоит растерянный силовик — тот самый Тимур. Кадр с этой сценой мгновенно облетел весь мир.

Спустя несколько недель спецназовец в интервью Russia Today заявит, что на знаменитое фото попал момент, как Гришко всего лишь спасал парня, который находился в сильном алкогольном и наркотическом опьянении. Однако Евгений Заичкин назовет эту версию произошедшего лживой. Более того, в эпикризе, который Евгению по итогам его осмотра 9 августа выдали врачи больницы скорой медицинской помощи, нет ни слова ни про алкоголь, ни про наркотики в его крови.

В середине сентября жена Тимура Гришко, фитнес-тренер, чемпионка Беларуси по бодибилдингу Лилия Салимгареева подала на развод. Сегодня, 20 октября, состоялось окончательное заседание суда, пишет «Наша Нива». Его итог — брак расторгнут. 

«Потому что так угодно обществу, так будет лучше для меня и для него, — объясняет свои мотивы Салимгареева в беседе с «НН». — Очень сложно переносить такую травлю, мне желали смерти, по тысяче сообщений в день, писали «чтоб ты сдохла». Так мне будет и лучше, и безопаснее».

Отвечая на вопрос, за что ей желали смерти, Лилия Салимгареева отвечает: «Будто бы это я хожу [на улице] и стала военной. А люди так думали. Сначала я рыдала и забивалась, а потом начала отвечать: «И вам туда же». Это ненормально так говорить! Я уже писала, что вы поступаете так же, как «красно-зеленые», только давите морально, а те — физически. Я устала. До сих пор мне пишут, очень тяжело это все выносить и осознавать».

Напоследок девушка добавила, что, если бы не августовская ситуция, «наверное, развода бы не было».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Тимура Гришко — спецназовца, ставшего героем интернет-мемов, — бросила жена. Вот такая грустная новость. Гришко прославился благодаря одному фото, которое...
 
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