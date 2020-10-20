Главный архитектор Минска покинула свою должность

Источник материала: Tut.by

Со вторника, 20 октября, Ольга Радченко больше не занимает пост главного архитектора Минска, сообщили REALTY.TUT.BY несколько не связанных между собой источников. Она ушла с должности по соглашению сторон. Подробности — в материале.



Ольга Радченко окончила с красным дипломом Минский архитектурно-строительный техникум, а потом (в 2000 году) — БНТУ. После этого работала в «Минскпроекте». Доросла там до руководителя архитектурной мастерской. Летом 2019 года Ольгу Радченко назначили зампредом комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, а в декабре 2019 года — главным архитектором Минска. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам источников портала, в понедельник, 19 октября, у Ольги Радченко был последний рабочий день в должности. Она написала заявление по соглашению сторон, и его подписали. По данным собеседников TUT.BY, это произошло не по ее инициативе.

Отметим, что недавно в Мингорисполкоме сменился председатель и первый зампред , который курирует архитектуру и строительство.

Что успела Радченко за срок меньше года?

Во время работы в должности Радченко формировала команду комитета архитектуры, а также перечень участков для аукционов под строительство (который уже готов).

Под руководством бывшего председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака и Ольги Радченко также разработали концепцию транспортных узлов, плюс приняли решение строить новое здание Национального исторического музея на улице Карла Маркса. Начали также разрабатывать концепцию развития МКАД.

А что не так с должностью главного архитектора?

Напомним, что до прихода Радченко должность главного архитектора Минска долгое время была вакантной после задержания Павла Лучиновича. На эту должность особо никто не рвался потому, что она не сопоставима по уровню дохода и ответственности.

Как мы уже не раз писали, архитекторы часто не принимают каких-то глобальных решений, но потом несут за эти (чужие) решения ответственность.

Условно говоря, если инвестор хочет освоить какой-нибудь участок, он зачастую действует следующим образом: присматривает землю, заказывает эскиз проекта, идет с этим эскизом наверх и рассказывает, какое хорошее здание построит. Если там соглашаются, то мнение главного архитектора уже никто не спрашивает. А спорить с нанимателем — себе дороже. Когда же этот объект начинает критиковать общественность — бочки катятся в первую очередь на главного архитектора.

А Минск — самый сложный регион с точки зрения принятия управленческих решений. Тут-то и председатель горисполкома на многие вещи повлиять не может, не то что главный архитектор. Куча вопросов решается выше и просто спускается местной власти.

По такому принципу появляются комплексы на «Октябрьской», «Табакерки», «Дома Чижа» и другие строения. Мнение главного архитектора тут не сильно спрашивают, а вот порцию негатива за них он получить может. И это все вовсе не за большие деньги при ненормированном рабочем графике.

Свежий пример — арабско-сербский проект застройки 9 квадратных километров севера Минска (« Северный берег »), когда у Мингорисполкома даже не было возможности отказаться от предложенной инвестором концепции.