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Лукашенко наделил новыми правами заказчика «Минск-Мира» и разрешил не сносить одно здание

21.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ, которым предоставил дополнительные права заказчику строительства многофункционального комплекса «Минск-Мир» на месте бывшего аэропорта, которым является входящая в «Дана Холдингз» компания. Кроме того, документом предусмотрено отказаться от ранее запланированного сноса здания «Белаэронавигации». Подробности сообщает пресс-служба президента.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Подписанный 20 октября указ № 370 корректирует указ от 22 сентября 2014 г. № 456 «О реализации инвестиционного проекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир».

В целях своевременного завершения строительства данного комплекса указом совершенствуются условия реализации инвестиционного проекта, в том числе заказчику комплекса предоставляется ряд прав.

В частности, право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования. Это направлено на сокращение времени разработки проектной документации, сообщает пресс-служба.

Указом также предусмотрено сохранение здания РУП «Белаэронавигация», расположенного на территории комплекса и ранее попадавшего под снос.


Изображение: «Карты.Яндекс»

Кроме того, заказчику предоставляется право на определение стоимости объектов долевого строительства на основании фактически понесенных затрат; временное изъятие и использование на безвозмездной основе для нужд строительства зданий и сооружений, расположенных на территории комплекса и подлежащих сносу; создание юридического лица (управляющей организации), осуществляющего эксплуатацию общего имущества совместного домовладения зданий, входящих в комплекс, и его обслуживание.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня Александр Лукашенко подписал по этому поводу новый указ.
 
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